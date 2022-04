Willem Engel weer vrijgelaten, mag ook weer op social media

Buitenland

Duitsland ontmantelt mogelijk grootste illegale marktplaats ter wereld

Duitsland heeft dinsdag een illegale onlinemarktplaats uit de lucht gehaald die mogelijk de grootste in zijn soort in de wereld was. De servers van Hydra Market zijn in beslag genomen en het forum is gesloten. Daarnaast zijn 543 bitcoins in beslag genomen. Dat virtuele geld is in totaal 23,1 miljoen...