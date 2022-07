Premium Het beste van De Telegraaf

Politie kan wegpiraten maar moeilijk veroordeeld krijgen Vader doodgereden Fleur: ’Dan sta je bij je dochter en zeg je dat ze mag gaan’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

In 2016 ramt een man in een Porsche 911 de Toyota Aygo van Fleur Balkestein. Walter van W., die had gedronken, scheurt met zeker 167 km/u door de bebouwde kom. Ⓒ Bastiaan Miche / Rene Bouwman

Politie en gemeenten zitten in hun maag met bestuurders van opgevoerde auto’s en motoren die de openbare weg als racebaan gebruiken. Straatracen is een plaag die lastig te bestrijden blijft. Cijfers worden niet specifiek bijgehouden en het is juridisch lastig om wegpiraten te veroordelen voor roekeloos rijgedrag, terwijl de lijst met slachtoffers die omkwamen bij de illegale races almaar langer wordt. Robert Balkestein weet uit eigen ervaring hoe hoog de prijs is die onschuldigen voor snelheidskicks moeten betalen.