Nederlander bedroog Ieren voor tonnen

In de rechtbank bekende de 50-jarige Leendert S. dat hij jarenlang kindertoeslag ontving, terwijl hij niet in Ierland woonde. De zaak kwam aan het licht toen zijn vrouw werd opgepakt voor een soortgelijk delict. S. gebruikte een vervalste stempel van een school in de regio Meath.

Leendert S. verhuisde naar Engeland

In totaal fraudeerde S. voor bijna een kwart miljoen euro. Hij zit al een straf van vier jaar uit voor het claimen van meer dan twee ton aan uitkering, terwijl hij daar helemaal geen recht op had. De Nederlander had tussen 2009 en 2010 in Ierland gewoond, maar verhuisde daarna naar het Engelse Sussex. Toch bleef hij verschillende uitkeringen ontvangen, zoals huurtoeslag, een uitkering voor werklozen en geld voor scholing.

In 2018 doken de autoriteiten in de zaak, toen een brief retour afzender kwam. Tot die tijd hadden de Ieren niets door. S. claimde dat hij op een adres in Dublin woonde. De post die daarheen werd gestuurd, belandde keurig op zijn adres in Engeland. S. toog regelmatig naar Ierland om het geld op te halen.

Toen dat systeem haperde, roken de Ieren onraad. S. bekende alles en werd veroordeeld.