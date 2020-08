Oproep: speelt u soms de coronakaart als smoes?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Corona geeft beperkingen, maar kan ook een welkom excuus zijn om onder sociale verplichtingen uit te komen. Zo kan die verjaardag waar u nooit zin in had, nu probleemloos worden afgezegd en is het bezoek aan schoonfamilie tot een minimum te beperken dankzij de COVID-dreiging.