Macron benoemt onderwijsminister Gabriel Attal tot nieuwe premier

PARIJS - De Franse president Emmanuel Macron heeft Gabriel Attal gekozen als nieuwe premier. Maandag bood Élisabeth Borne haar ontslag aan en berichtten Franse media al dat onderwijsminister Attal de favoriet was om haar post over te nemen. Hij is met zijn 34 jaar de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad.

© ANP / Abaca Press Gabriel Attal (R) en Emmanuel Macron (L)