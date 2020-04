Hiker in vijf dagen van wildernis naar lockdown: ’Het was overweldigend’

De 27-jarige James Johnston had vijf dagen gewandeld op het Zuidereiland toen hij terugkeerde bij het startpunt. „Er zijn altijd veel mensen hier, het is een van de populairste hikes in het land. Maar het was helemaal verlaten, geen enkele auto, niemand, en dat was raar.”

Johnston begon met wandelen toen het aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland nog op één hand te tellen was. En dus dacht hij na het verzoek van de regering om afstand te houden tot elkaar en sociale contacten even te mijden dat het wel een goed idee zou zijn om de bush-bush in te trekken. Onbezorgd ging hij op pad, zonder bereik op zijn telefoon. Niet wetende dat het land na vijf dagen, Nieuw-Zeeland is in lockdown, compleet op z’n kop zou staan.

Beschermingspakken en mondkapjes

Op zoek naar een lift om hem terug naar Queenstown te brengen, zag hij opeens drie mensen in beschermingspakken met mondkapjes op. „Ze waren verbaasd om me te zien en ik was dat nog meer”, zo vertelt Johnston aan The Guardian. „Ik vroeg of ze me een lift konden geven, maar ze zeiden dat dat absoluut niet kon en dat ze niemand mee mochten nemen.”

Als de Brit langzaam het verhaal hoort van de lockdown, slaat de paniek toe. „Als drie vreemden beginnen te praten over het einde van de wereld; het was overweldigend. Toen ik eenmaal weer bereik had, bleek ik tweehonderd berichtjes te hebben gekregen. Mensen zeiden: ’Je moet weg daar, meteen, want het land gaat in lockdown’. Ik had er geen één ontvangen.”

Uiteindelijk wordt Johnston toch meegenomen en inmiddels zit hij thuis, hij woont al twee jaar in Nieuw-Zeeland, in quarantaine. „Ik had er nog over nagedacht: hoe zou de wereld eruit zien als ik terug ben? Maar zoals het nu is, had ik me nooit kunnen bedenken.”