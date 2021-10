Wie vermoordde lerares Diana Winkel? Familie wacht na 13 jaar nog altijd op gouden tip

„Ik reken er niet meer op”, zegt de zus van Diana, Sylvia Romein, donderdag als ze wordt gevraagd naar eventuele ontwikkelingen in het onderzoek naar de verschrikkelijke moord op de maatschappelijk zeer betrokken en lieve tekenlerares. Toch is ze blij met hernieuwde aandacht. „Ik heb recent ook nog meegewerkt aan de cold casekalender. Natuurlijk blijven we hopen.”

Op 24 oktober 2008 belden de zussen van Diana en haar moeder bezorgd de politie. Ze hadden al dagenlang niets gehoord van de tekenlerares, wat ongewoon was. Toen ze met agenten haar woning betraden, troffen ze Diana dood aan. Ze lag meteen achter de voordeur onderaan de trap, badend in het bloed. De Oldenzaalse was door messteken om het leven gebracht.

Badjas

De recherche vermoedt dat Diana haar moordenaar zelf heeft binnengelaten. De vrouw was zeer begaan met anderen. Ze koesterde grote liefde voor Afrika, was dol op Afrikaanse dansen en zette zich in voor asielzoekers. De politie richtte zich onder meer op ex-vriendjes van Diana.

De politie beschikt over dna van een onbekende man. Dat is aangetroffen op haar badjas en de muur. Het is geen onomstotelijk daderspoor. Een match in de dna-databank heeft het nooit opgeleverd. De politie houdt er rekening mee dat de moordenaar van Diana niet meer in Nederland is.

De zussen van Diana denken dat Diana te goed van vertrouwen was. Dat is haar mogelijk fataal geworden. Ze omschrijven hun zus als een lieve, zachte vrouw.

Gouden tip

De politie Oost-Nederland zegt dat de zaak ’op dit moment niet actief in onderzoek is’. „De vragen wie haar om het leven heeft of hebben gebracht en waarom blijven staan. Ook wij hopen dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen over deze zaak. Mensen kunnen zich altijd melden bij de politie via de bekenden nummers en natuurlijk anoniem via Meld Misdaad Anoniem”, laat een woordvoerster weten. De gouden tip over de moord levert 20.000 euro op.

Nederland telt bijna 1800 ’cold cases’: ernstige misdrijven die nooit zijn opgelost. De Telegraaf doet zelf onderzoek naar deze zaken en besteedt regelmatig aandacht aan onderzoeken van de politie in deze cold cases en het leed waarmee nabestaanden en achterblijvers worstelen.

Naar aanleiding van nieuwe tips over ’cold case’ misdrijven en op verzoek van nabestaanden, is op de site van De Telegraaf opnieuw de misdaadserie De Gouden Tip uit 2017 en 2018 te zien. Misdaadjournalisten John van den Heuvel en Mick van Wely doken destijds in zestien vastgelopen zaken, zoals de moord op Diana Winkel.

Heeft u de gouden tip over de moord op Diana Winkel? Mail ons: m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl