CU steunt motie van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld

Donderdagmiddag besluit de fractie van coalitiepartij CU na lang beraad een motie van afkeuring tegen de bewindsvrouwen te steunen. CU-Kamerlid Don Ceder laat weten dat het besluit niet over een nacht ijs is gegaan. „Voor de zomer al hamerde de Kamer meerdere keren op het ondernemen van actie voor het in veiligheid brengen van mensen die in Afghanistan voor ons land werkten. De urgentie die de Kamer wel voelde, blijkt door de verantwoordelijke bewindspersonen te lang niet voldoende zijn gevoeld.”

De motie, die door de PvdA werd ingediend en al oppositiebrede steun had, lijkt daarmee een meerderheid te halen. Inmiddels is bekend geworden dat Kaag meerdere fracties heeft gevraagd de stemming over haar politieke lot te vervroegen naar het begin van de avond. Het feit dat er hoofdelijk wordt gestemd, is nog een factor van onzekerheid: individuele Kamerleden zouden van de lijn van hun fractie kunnen afwijken.

De CU zet Kaag daarmee in een benarde positie. De verhouding tussen CU-leider Gert-Jan Segers en D66-leider Kaag is sinds de vastgelopen formatie flink bekoeld. Kaag gooide een paar weken geleden definitief publiekelijk de deur dicht voor Segers, toen ze in een interview zei dat ze geen zin had om met zijn partij samen te werken.

Een motie van afkeuring hoeft geen aftreden tot gevolg te hebben. Maar toen Kaag in april tijdens het beruchte ’functie elders’-debat een motie van afkeuring tegen premier Rutte indiende, gaf ze aan dat ze bij een meerderheid zelf haar conclusies zou trekken als ze in zijn schoenen stond. „Ik zou zelf niet doorgaan”, zei Kaag destijds. „Maar ik ben een ander mens.” Het verschil met Bijleveld is dat de minister van Defensie nooit een dergelijk statement heeft gemaakt.

De vraag is of ze zich aan haar woord houdt als de motie tegen haar ook een meerderheid behaalt.

Dit zei Kaag eerder over motie van afkeuring tegen Rutte.