Duitse politie let op Satudarah

Van het nieuwe onderkomen op het Kleefse industrieterrein zijn al foto's geplaatst op verschillende netwerksites, maar de politie denkt volgens een woordvoerder dat het nepafbeeldingen zijn die gemaakt zijn om andere motorclubs dwars te zitten.

In Duitsland hebben de afgelopen weken verschillende schietpartijen plaatsgehad tussen leden van rivaliserende motorclubs. Maandag werden diverse winkels in Duisburg beschoten. Komend weekeinde is ook in Kleve extra politie op de been om een treffen tussen Satudarah-leden, Hells Angels en Bandidos te voorkomen.