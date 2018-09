Winkels Utrecht alle zondagen open

Dat is het gevolg van een besluit dat de Utrechtse raad na jaren discussiëren heeft genomen. In 2005 sprak een meerderheid van de Utrechtse bevolking zich nog in een referendum uit tegen verruiming van de winkelopeningstijden, maar sinds vorig voorjaar maakte een burgerinitiatief vanuit de middenstand zich weer hard voor de koopzondagen.

Uit een onderzoek dat vorig najaar is gehouden bleek dat 61 procent van de ondernemers in de Utrechtse binnenstad voor openstelling op zondag was, terwijl 34 procent de zondagsrust wilde behouden. Het CDA heeft zich om die reden zeer verzet tegen de verruiming van de openingstijden.

VVD en D66 zijn opgetogen over de koopzondagen. „De wereld verandert, de economie verandert en de manier waarop mensen leven verandert. De overheid mag ondernemers niet beletten om op die veranderingen in te spelen”, aldus D66 vrijdag.

Utrecht is niet de eerste grote stad waar de winkels elke zondag geopend zijn. Steden als Amsterdam, Den Haag en Maastricht hebben al langer een wekelijkse koopzondag.