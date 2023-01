Hackersgroep geeft ziekenhuis gratis weer toegang tot systemen: ’Regels overtreden’

Bij de aanval waren (kritieke) systemen deels platgelegd. Dit zorgde voor problemen, zo liepen behandelingen vertragingen op doordat het door de hack langer duurde om labresultaten te krijgen, schrijft Beeping Computer. Het Toronto Ziekenhuis voor Zieke Kinderen is het grootste kinderziekenhuis van Canada.

Het ziekenhuis kan weer in alle systemen, nadat zij de sleutel kregen om de ziekenhuissystemen weer in te kunnen.

Bijna twee weken na het incident op 18 december kreeg het ziekenhuis een bericht van de hackersgroep: ,,We bieden onze formele excuses aan voor de aanval op sikkkids.ca en geven we hierbij gratis de decryptietool (sleutel red.). De partner die verantwoordelijk was voor de aanval heeft onze regels overtreden, is geblokkeerd en niet meer onderdeel van onze groep”, aldus de bende. De hackersgroep valt naar eigen zeggen geen medische instellingen aan waarbij een aanval kan resulteren in doden. De lone wolf zou nu uit de bende zijn gegooid.

Twee weken

Het is niet duidelijk waarom de bende pas na bijna twee weken besloot om de decryptiesleutel te overhandigen. Toen had het ziekenhuis zelf al weer toegang gekregen tot 60 procent van de systemen.

Het blijft gissen waarom de bende in dit geval benadrukt dat het aanvallen van ziekenhuis tegen haar eigen regels is, nadat een Frans ziekenhuis eerder door dezelfde bende was aangevallen. Toen vroeg de groep een miljoen euro losgeld. Volgens Canadatoday gaat het om een van de meest beruchte cyberbendes van de wereld.