Hotdogs Ikea ‘veilig’

Dat maakt de woongigant vandaag duidelijk in een persbericht. In Frankrijk, Spanje, Engeland, Ierland en Portugal wordt de verkoop van Wiener worstjes en hotdogs wel gestaakt, omdat niet gegarandeerd kan worden dat in deze producten geen paardenvlees zit.

Eerder haalde Ikea in heel Europa al de geliefde gehaktballetjes van het menu en uit de schappen. Het vlees van de balletjes in de Nederlandse vestigingen is onderzocht, maar het is nog wachten op de testuitslagen.