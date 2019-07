Stalker jong meisje veroordeeld tot tbs met dwangverpleging

De 34-jarige man valt de nu 17-jarige Eva* uit Zuidlaren al sinds d’r negende lastig. Ze leerden elkaar via gemeenschappelijke vrienden op een camping in Hardenberg kennen, waar zij en haar gezin destijds verbleven. Hij komt aan de deur, stuurt brieven en post dingen op social media. “Het gaat vierentwintig uur per dag door. Op het ene moment zet hij iets op internet en drie seconden later is het weer weg”, zei Eva’s vader toen. “Die jongen heeft geen idee wat hij haar aandoet.”

Tijdens de rechtszaak in Assen op 20 juni jongstleden eiste het Openbaar Ministerie eveneens tbs met verplichte deelname.

Uitvoerig psychisch onderzocht

Liron P. is gedurende zijn detentie uitvoerig psychisch onderzocht. Er werd geconcludeerd dat hij lijdt aan schizofrenie en een drankprobleem heeft. Een psychologe achtte de man volledig ontoerekeningsvatbaar en adviseerde een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, voor de duur van één jaar zijn. De officier van justitie beschouwde dit als veel te kort en de rechtbank gaat hierin volledig mee.

In het vonnis staat onder meer, gezien de getuigenverklaringen en ter bescherming van anderen, dat het beter is om Liron P. langdurig en verplicht te behandelen tegen zijn stoornissen. Het is inmiddels de derde keer dat hij is veroordeeld voor stalking van Eva.

* Naam is op verzoek van haar ouders gefingeerd.