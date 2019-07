Tbs voor 9 jaar lang stalken minderjarig meisje

P. lijdt aan schizofrenie en heeft een drankprobleem. Hij is daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden dezelfde maatregel.

Camping

P. ontmoette het slachtoffer en haar familie een kleine negen jaar geleden op een camping bij Hardenberg. Sinds die tijd beheerst P. hun leven. P. stuurde brieven, belde, appte en zocht haar via social media en school op. P. is twee keer eerder veroordeeld en werd onder dwang opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook toen ging de man onverlet door met het belagen van het meisje.

De samenleving en de familie moeten tegen de man worden beschermd, zei de rechter.