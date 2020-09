PEKING/AMSTERDAM - Van Willem Holleeder tot Jan des Bouvrie: de persoonlijke gegevens van minstens 700 Nederlanders zijn verzameld door een mysterieus Chinees bedrijf dat banden zou hebben met het leger in de Aziatische grootmacht. In de zogeheten ’Chinese Overseas Key Information Database’, die De Telegraaf deels in bezit heeft, staat van alles over onze landgenoten gemeld.