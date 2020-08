Amsterdam perkt contactonderzoek in door tekort GGD

Ook landelijk lopen de GGD’s tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat er nu slechts voldoende werknemers zijn om maximaal 750 onderzoeken per dag uit te voeren. Donderdag kwamen er 600 besmettingen bij.

Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland kan er met veel moeite mogelijk tot 1000 onderzoeken per dag worden uitgebreid. Dan moeten er mensen van vakantie worden teruggeroepen of in de avonden doorwerken. „Daarna is het echt klaar.”

De VVD fractie in Amsterdam heeft een debat aangevraagd met de verantwoordelijke wethouder. „Op het moment dat besmettingen toenemen en er juist wordt opgeroepen tot meer testen, is het afschalen van contactonderzoek de verkeerde weg. GGD-personeel werkt al keihard en verdient onze steun. De gemeente moet daarom meer doen om de GGD te helpen met het werven van personeel, bijvoorbeeld door vrijwilligers te zoeken onder Amsterdammers, mensen met een zorgachtergrond in een uitkering te vragen of eigen gemeentepersoneel in te zetten’’ aldus Dorienke de Grave.

De GGD geeft aan inmiddels druk bezig met het aantrekken van nieuwe mensen.