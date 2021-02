We moeten binnenblijven door gebrek aan gezond verstand

Een belangrijke mijlpaal is gepasseerd: de miljoenste vaccinatie. Zestien miljoen mensen moeten nog op hun beurt wachten. De massale vaccinatie is de exitstrategie richting een normaal leven. Israël is echter het land waar men de echte magische grens heeft bereikt. Vijftig procent van de bevolking is daar al ingeënt. Daarom heeft Israël de maatregelen versoepeld. De Israëlische overheid heeft een app gelanceerd ter identificatie van de gevaccineerden. Waarin wij hier goed zijn, is eindeloos overleg en het organiseren van wantrouwen.