LIVE Corona | 19 nieuwe doden Nederland,

In Nederland zijn nu 43 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1705 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder meldde het RIVM dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Verder spreken Duitsland en Frankrijk van een recessie en ’economische oorlog’, haalt Turkije zijn onderdanen uit Nederland, nadert het hoogtepunt in Italië, wil de WHO opschalen, bouwt Berlijn een corona-hospitaal en moeten havo- en vwo-scholieren de oceaan over zeilen.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Financieel-economisch corona-nieuws:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainmentwereld:

(Lees hier de hoofdpunten van maandag 16 maart terug.)

Hieronder meer nieuws van dinsdag:

Peiling basisonderwijs: 2,3 procent kinderen op school opgevangen

Van alle Nederlandse basisschoolleerlingen wordt 2,3 procent op school opgevangen. Dat is althans de uitkomst van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad. De rest van de schoolkinderen is thuis of wordt elders opgevangen.

De sectororganisatie voor het basisonderwijs verwacht dat het percentage nog zal oplopen tot zo’n 3 procent, omdat maandag de criteria zijn verruimd.

ANWB haalt 1500 reizigers terug naar Nederland

ANWB Reizen is bezig om 1500 reizigers die nog in het buitenland verblijven weer naar Nederland te krijgen. De reizigers zitten onder meer in landen als IJsland, Spanje, Vietnam en Costa Rica maar ook diverse landen binnen Europa, die als autobestemming populair zijn.

De reden voor deze beslissing is ingegeven door de vele reisverboden die zijn ingesteld vanwege het coronavirus en landsgrenzen en luchthavens die al zijn gesloten of op het punt staan om te sluiten. Ook reizigers met de auto - die bij de ANWB hebben geboekt - worden persoonlijk geïnformeerd. De ANWB adviseert deze groep om terug te komen en wijst hen ook op een route zonder belemmeringen.

IKEA sluit alle Nederlandse winkels tot en met 6 april

Woonwarenhuis IKEA houdt zijn dertien vestigingen in Nederland in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Het Zweedse bedrijf doet dat om de gezondheid van het personeel en klanten te kunnen waarborgen. De webwinkel van IKEA blijft wel gewoon open. Voor de bezorgers en monteurs van meubelen en de installateurs van keukens en badkamers zijn extra maatregelen genomen. Ook de winkels van IKEA in België en Portugal gaan tot nader order dicht.

Voedselbanken: onze klanten hebben 9 miljoen nodig

Voedselbanken Nederland heeft de Tweede Kamer opgeroepen 9 miljoen euro vrij te maken voor klanten die in de knel dreigen te komen door het coronacrisis. Zeker zes voedselbanken en twee distributiecentra zijn tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus, omdat de veelal oudere vrijwilligers tot de risicogroep behoren. Ook veel klanten behoren daartoe.

Door de sluitingen krijgen duizenden mensen geen eten. Voedselbanken Nederland heeft de Kamer daarom in een brief gevraagd geld beschikbaar te stellen voor voedselwaardebonnen voor klanten die tijdelijk niet bij een voedselbank terechtkunnen. Voor het tijdelijk verstrekken van die bonnen is naar schatting 9 miljoen euro nodig, aldus een woordvoerster van Voedselbanken Nederland.

Bij Voedselbanken Nederland zijn 170 voedselbanken aangesloten en 12.000 vrijwilligers actief.

Dodental in Verenigd Koninkrijk stijgt tot 71

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 14 gestegen tot 71. De patiënten waren tussen 45 en 93 jaar oud en hadden al gezondheidsproblemen, aldus de Britse gezondheidsautoriteiten.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk steeg dinsdag met 26 procent tot 1950, vergeleken met 1543 een dag eerder, meldde het Britse ministerie van Volksgezondheid. Het land rapporteerde de eerste besmetting met het coronavirus op 31 januari.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal 50.442 mensen getest, van wie 48.492 negatief en 1950 positief, aldus het ministerie.

Zwitserse ziekenhuizen dreigen overbelast te raken

Het gezondheidszorgsysteem van Zwitserland kan tegen het einde van de maand instorten als het coronavirus zich met de huidige snelheid blijft verspreiden, waarschuwt een overheidsfunctionaris.

De Zwitserse autoriteiten schatten dat zo’n 2650 mensen positief zijn getest op het virus en dat 19 mensen zijn overleden. Deze aantallen zullen de komende weken waarschijnlijk toenemen.

Duizenden medewerkers Noorse ziekenhuizen gedwongen thuis

Meer dan 8000 ziekenhuismedewerkers zitten in Noorwegen noodgedwongen thuis in quarantaine omdat ze mogelijk het coronavirus onder de leden hebben. In het zuidoosten rond Oslo gaat het om 4000 medewerkers.

De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat bij 62 medewerkers het virus daadwerkelijk is vastgesteld. In Noorwegen werken ongeveer 120.000 mensen in hospitalen. In het land zijn 1308 besmettingen vastgesteld. Drie mensen overleden aan de gevolgen.

#applausvoordezorg live op radio

Radiozenders werken dinsdagavond mee aan de actie #applausvoordezorg. Rond 20.00 uur zenden Radio 538, Radio 10, Qmusic, Sky Radio, Radio Veronica, 100%NL en SLAM! het geklap uit om mensen die in de zorg werken een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Na het applausmoment laten de zenders het nummer Hall of Fame van The Script horen als ode aan de zorgmedewerkers. Dat liedje was een suggestie van een luisteraar op Twitter.

Gratis bloemen voor zorgpersoneel

In afwachting van #applausvoordezorg krijgen artsen van het Leiden University Medical Center gratis bloemen.

RIVM wil gezondheid 100.000 Nederlanders wekelijks peilen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt 100.000 Nederlanders die een keer per week online informatie willen doorgeven over hun gezondheid. Het instituut inventariseert gezondheidsklachten met de zogeheten Infectieradar, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

Bekijk ook: Infectieradar brengt corona in beeld

Artsen zijn verplicht om vastgestelde besmettingen door te geven, maar er is geen capaciteit om iedereen met milde klachten te testen. De peiling is bedoeld om „toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het coronavirus.” Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten, aldus het RIVM.

Berlijn richt speciaal coronaziekenhuis in

De Duitse hoofdstad Berlijn krijgt een speciaal ziekenhuis voor coronapatiënten. Het hospitaal wordt op het terrein van de Messe Berlin (beurs) ingericht en moet plaats gaan bieden aan duizend zieken.

De senaat van de deelstaat Berlijn heeft dat bekendgemaakt. Het leger wordt ingezet om het ziekenhuis van de grond te krijgen.

WHO dringt in Europa aan op ’de meest drastische maatregelen’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa „de meest drastische maatregelen” worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. „Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus te stoppen of af te remmen”, zei Hans Kluge, de regiodirecteur Europa van de VN-organisatie.

Kluge herinnert eraan dat Europa nu het epicentrum van de pandemie is. Hij spreekt over ongekende tijden en roept landen op samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. Het is belangrijk dat de landen van elkaar leren en de inspanningen op één lijn brengen, aldus de WHO-directeur. Hij noemt Italië een platform voor knowhow bij de bestrijding van de epidemie. Het land was het eerste in Europa dat werd getroffen door het virus.

Italië ziet hoogtepunt corona naderen

Het aantal doden in Italië door het coronavirus is tot boven de 2500 gestegen. Het burgerbeschermingsagentschap meldde dat er de afgelopen 24 uur 345 mensen waren overleden en dat de teller nu op 2503 staat. Het aantal besmettingen steeg van 27.980 naar 31.506.

Veel Italiaanse deskundigen zien het hoogtepunt van de uitbraak in hun land naderen. Het aantal besmettingen zal daarna minder snel gaan stijgen, aldus de bestrijdingscoördinator voor de zwaar getroffen regio Lombardije. „Wij verwachten dat in de aanloop naar zondag blijkt dat de toename van patiënten minder snel gaat.”

In Lombardije werd in februari voor het eerst in Italië het virus geconstateerd. Het heeft zich snel verspreid en al circa 15.000 mensen zijn in de Noord-Italiaanse regio besmet. In heel Italië zijn dat er 28.000. De overheid heeft in Lombardije 8 maart de bewegingsvrijheid beperkt en het openbare leven deels lamgelegd om het virus in te dammen. De rest van het land volgde 11 en 12 maart.

Gezondheidsproblemen uiten zich na de besmetting volgens Italiaanse deskundigen doorgaans na twee tot elf dagen. Viroloog Roberto Burioni ziet het hoogtepunt ook naderen, maar hij zei dat het mogelijk is dat de daling van het aantal besmettingen toch iets later inzet. De universiteit van Genua houdt het in een schatting op 24 maart, áls de Italianen zich aan de voorschriften houden.

Seizoensgebonden

Het is nog niet bekend of het coronavirus seizoensgebonden is. Er zijn speculaties dat de komst van de lente ons land kan helpen, maar daar kunnen deskundigen die de overheid adviseren nog geen enkele duidelijkheid over geven.

Dat blijkt uit informatie die minister Bruins (Medische Zorg) heeft gedeeld met de Tweede Kamer. „Het coronavirus is nieuw en er is veel dat we nog niet weten”, legt de bewindsman uit. „We zien onder andere uitbraken in Iran en Zuid-Korea en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het virus zich anders gedraagt bij verschillende temperaturen.”

Deskundingen van de WHO stellen dat seizoensgebondenheid samenhangt met meerdere factoren. Bijvoorbeeld de eigenschappen van het virus, de kracht van het virus om te overleven in het milieu en met het gedrag van mensen.

Bruins: „Van het influenzavirus (die bij mensen griep veroorzaakt red.) en andere virussen die luchtwegziekten veroorzaken, is bekend dat zij zich in de winter goed kunnen verspreiden, omdat mensen dan meer bij elkaar komen in kleine ruimten.”

De minister stelt op basis van informatie van het RIVM dat we er niet op moeten rekenen dat het coronavirus in de lente vanzelf wel minder wordt. „Onze maatregelen zijn daarom gericht op indamming van het virus en het beperken van verdere verspreiding.”

Mogelijke opvolger Merkel besmet

Een mogelijke opvolger van de Duitse regeringsleider Angela Merkel is besmet met het coronavirus. Het gaat om Friedrich Merz (64), een partijgenoot van de christendemocratische bondskanselier Merkel.

Merz wil een gooi doen naar het leiderschap van de CDU, en hoopt op die manier de nieuwe regeringsleider te worden na de volgende verkiezingen. Hij geldt als een van de topfavorieten. Door de coronacrisis was de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter, gepland op 25 april, al uitgesteld.

Mallorca en Ibiza

De regering van de Spaanse eilandenregio Balearen, waar onder meer Mallorca en Ibiza onder vallen, roept de toeristen die er nog zijn op zo snel mogelijk naar huis te gaan. De regio ziet het nut er niet van in dat circa 25.000 toeristen er in hun hotels moeten blijven.

Ze werkt naar eigen zeggen aan een „operatie terugkeer” om de Spaanse en buitenlandse toeristen die nog op de eilanden zitten, naar huis te vliegen. Maandag zijn al 25 speciale vluchten uitgevoerd om gestrande toeristen naar Engeland en Duitsland te brengen. Voor zover bekend zijn er geen vluchten vanuit Nederland gepland.

Het normale personenverkeer van en naar de eilanden wordt tot een minimum beperkt. Op de eilanden zijn inmiddels zeventig gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Rij-examens geschrapt

Duizenden Nederlanders kunnen voorlopig geen rijbewijs halen vanwege het coronavirus. In totaal zijn al meer dan 80.000 theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten geschrapt, evenals cursussen voor drankrijders en ’verkeershufters’, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Alle examens, toetsen en cursussen tussen 16 en 31 maart zijn afgelast. Het CBR beslist binnenkort of dit wordt verlengd. De afgelaste examens kunnen later zonder extra kosten worden ingehaald. Het is voorlopig niet mogelijk om examens te reserveren „om hamsteren van examens te voorkomen.”

Tienduizenden mondmaskers gestolen in Keulen

Criminelen hebben bijna 50.000 mondmaskers gestolen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De maskers lagen opgeslagen in een medisch logistiek centrum in Keulen.

Het plaatselijke crisisteam heeft opdracht gegeven de voorraden met beschermingsmiddelen voor ziekenhuizen en hulpdiensten te controleren en te beveiligen tegen dieven.

Lech in quarantaine

Oostenrijk heeft een complete regio onder quarantaine gezet vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat om de Voralberger Arlbergregio waarin ook de plaats Lech ligt. Daar was koning Willem-Alexander vorige maand nog.

Iedereen die de afgelopen twee weken in het gebied is geweest, moet in zelfisolatie, zo hebben de autoriteiten bepaald. De reden is dat maandag vijf besmettingen zijn ontdekt in Lech. Niemand mag de regio tot 3 april uit of in.

Deskundigen praten Kamer bij

De fracties in de Tweede Kamer worden woensdag vlak voor het debat nog bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Om 13.00 uur begint het debat, waar in ieder geval premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins aan deelnemen. Mogelijk komen daar nog meer bewindspersonen bij.

Tijdens een briefing in de ochtend zullen Jaap van Dissel (RIVM) en Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC en voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care de laatste stand van zaken doorgeven en vragen beantwoorden. De bijeenkomst is in een zaal die groot genoeg is voor deelnemers om voldoende afstand van elkaar te kunnen nemen, zegt een voorlichter van de Kamer.

Productie levensmiddelen op peil

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) zegt na een rondgang onder haar leden dat het voor de sector belangrijk is „dat het aankoopgedrag van de consument een zo normaal mogelijk patroon laat zien.” Volgens de belangenorganisatie is de productie van levensmiddelen op peil. „Mede doordat de overheid de voedselketen als cruciaal heeft aangemerkt, kunnen medewerkers in de fabrieken aan het werk blijven om de sector draaiende te houden”, laat de koepelorganisatie weten.

Waddeneilanden niet op slot

De Waddeneilanden gaan voorlopig niet op slot voor toeristen. Veel bewoners van de eilanden en sommige lokale politieke partijen willen dat wel om besmetting met het coronavirus te voorkomen, maar de vijf gemeentebesturen zeggen dat alleen de veiligheidsregio of het kabinet daarover een besluit kan nemen.

Op de Waddeneilanden was tot dinsdagmorgen nog geen enkel geval van besmetting met het virus. „Inwoners zeggen: we zijn nog schoon en laat dat alsjeblieft zo blijven. Maar het is natuurlijk helemaal niet zeker of er nog geen besmetting is, het is alleen niet vastgesteld”, legt een woordvoerder van de gemeente Ameland uit.

Nederlandse hotelgast besmet

Een Nederlandse gast van een hotel op het Portugese eiland Madeira is besmet met het coronavirus. Alle gasten moeten daardoor in isolatie. Zij spreken over een ernstige situatie.

De Nederlander was donderdag gearriveerd en verbleef in het hotel Quinta do Sol in Funchal. Volgens plaatselijke media heeft het hotel zo’n 120 gasten.

Spanje: bijna 500 doden

Het aantal mensen dat in Spanje is besmet met het nieuwe coronavirus is gestegen tot ruim boven de 10.000. De teller stond dinsdag op 11.178. Tot dusver zijn 491 patiënten aan de gevolgen van het virus overleden. Meer dan duizend patiënten zijn helemaal genezen.

Met 43 procent van alle gevallen is de hoofdstad Madrid en omgeving het zwaarst getroffen.

CliniClowns alleen digitaal

De CliniClowns spelen vanwege het coronavirus voorlopig alleen nog digitaal voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of in thuisisolatie zitten. De clowns geven nog steeds live-voorstellingen aan de kinderen, maar dat gebeurt nu via een scherm. Met een app kunnen kinderen videobellen met de clowns.

Zorghulp

Al ruim 7000 mensen met een zorgachtergrond hebben zich aangemeld om te helpen in „de strijd tegen het coronavirus”, zoals beroepsorganisatie NU’91 het verwoordt. De organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden is een coördinatiepunt begonnen. Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten en mensen met een achtergrond in de zorg die ander werk doen, maar nu een bijdrage willen leveren aan de zorg, zich registreren. Aanmelden kan op de site nu91coronadossier.nl.

Kerken in actie, ook op sociale media

De Raad van Kerken in Nederland organiseert woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed vanwege de crisis rond het coronavirus. Er zijn drie gebedsmomenten die te volgen zijn via een livestream van omroep EO. Verder worden alle kerken opgeroepen om de klokken te luiden „als teken van troost en hoop.”

De Raad van Kerken organiseert de dag samen met de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. De gebedsmomenten zijn om 09.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten. Het is de bedoeling dat iedereen thuis bidt of een bericht achterlaat op sociale media.

Hamsterdrukte houdt aan, vrachtwagens rijden twee keer zo veel

Consumenten blijven met de coronacrisis massaal hamsteren in de supermarkten, laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Volgens een woordvoerder worden gemiddelde supermarkten zeker twee keer zo vaak bevoorraad als normaal.

„De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten”, zegt een CBL-woordvoerder. „Wij zien geen tekenen dat de drukte afneemt of toeneemt.”

De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek. „In een normale situatie wordt een gemiddelde supermarkt één à twee keer per dag bevoorraad. Nu is dat vier à vijf keer per dag.” Volgens de woordvoerder is er sprake van een verdubbeling van het aantal ritten van de bevoorradingsvrachtwagens.

De voorraden in distributiecentra blijven volgens het CBL toereikend. „Er blijft sprake van een grote run op houdbare producten, zeep, schoonmaakmiddel en paracetamol. Met verse producten moeten mensen ook vaker andere keuzes maken in de supermarkt”, aldus de woordvoerder.

Groot medicijnverkoop aan banden

Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft. Drogisterijen krijgen het advies om klanten voorlopig maximaal drie pakjes paracetamol te verkopen.

Turkije haalt Turken uit Nederland, ook Duitsland in touw

Turkije gaat ruim 3600 Turkse burgers terughalen uit negen Europese landen, waaronder Nederland. „Zij worden voor middernacht dinsdag teruggebracht met 34 chartervluchten van Turkish Airlines”, zegt minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Anadolu.

Turkije gaat onder meer studenten en toeristen terughalen. Zij konden zich tot maandagmiddag aanmelden als ze mee wilden met zo’n vlucht. Het is onduidelijkheid hoeveel Turkse burgers worden opgehaald in Nederland. De gerepatrieerde Turken moeten twee weken in quarantaine. Ze worden ondergebracht in studentenhuisvesting in miljoenenstad Istanbul en in de provincie Kocaeli.

Ook Duitsland begint met het repatriëren van duizenden burgers die vastzitten in het buitenland doordat vanwege de coronacrisis allerlei reisbeperkingen zijn ingesteld. Het gaat vooral om vakantiegangers in Marokko, de Dominicaanse Republiek, de Filipijnen, Egypte en de Maldiven. Minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken trekt 50 miljoen euro uit voor de repatriëring. „We moeten voorkomen dat meer Duitsers stranden in het buitenland”, beklemtoont Maas. „Blijf alstublieft thuis.”

Frans formulier verplicht

Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat. De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het formulier kan worden gedownload op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie het formulier niet thuis kan printen, moet een zelf geschreven verklaring op zak hebben.

De maatregelen die de bevolking thuis moeten houden om het coronavirus te bestrijden worden om 12.00 uur van kracht. Dinsdag worden nog geen boetes uitgedeeld aan overtreders. Het is toegestaan levensmiddelen te kopen, naar het werk, een apotheek of een arts te gaan, buiten de woning hulp te bieden, voor de zorg voor kinderen de straat op te gaan, huisdieren uit te laten en alleen te gaan sporten.

Dierenartsen en uitvaartbranche

Dierenartsen en medewerkers in de uitvaartbranche vallen nog niet onder de door de Rijksoverheid vastgestelde ’vitale beroepen’, wat betekent dat zij geen kinderopvang krijgen. Terwijl uitvaarten en zorg aan (huis)dieren ook gewoon doorgaan. Dat meldt Zembla.

„We zijn hierover wel in gesprek met het ministerie en RIVM”, zegt Heidi van Haastert van de vereniging voor de uitvaartbranche BGNU. Er werken volgens Van Haastert ongeveer 7000 mensen in de uitvaartbranche in Nederland. Ze noemt het „heel erg vreemd” dat de uitvaartbranche niet gerekend is tot de vitale beroepen. „Iedere dag sterven er mensen. Iedere dag moeten wij erop uit om een uitvaart te regelen. Onze mensen moeten het werk kunnen blijven doen.”

Stijging nieuwe coronabesmettingen in China

In China is in een tijdperk van 24 uur slechts één persoon besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een patiënt in de stad Wuhan, waar het virus waarschijnlijk vandaan komt. In de Volksrepubliek zijn weliswaar nog 21 gevallen van het virus vastgesteld, maar die mensen hadden het buiten China opgelopen. Een dag eerder werden er nog 16 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Elke dag komen er alleen al met het vliegtuig naar schatting 20.000 mensen naar China. De hoofdstad Peking heeft maandag bepaald dat vrijwel alle reizigers er na aankomst twee weken in quarantaine moeten in daarvoor beschikbaar gestelde hotels.

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met dertien naar in totaal 3226. In de provincie Hubei, lange tijd het epicentrum van de virusuitbraak, vielen twaalf doden. Op een na werden ze allemaal geregistreerd in de miljoenenstad Wuhan, de hoofdstad van die provincie.

Sinds de uitbraak hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ruim 67.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

China adviseert burgers om niet naar risicogebieden in het buitenland te gaan. Chinezen kunnen beter wegblijven uit zwaar getroffen landen in Europa, uit Iran en de Verenigde Staten.

Bezoek geweigerd

Alle Limburgse ziekenhuizen met uitzondering van het academisch ziekenhuis in Maastricht (MUMC) weigeren bezoekers de toegang. Dit om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Dinsdag sloot het Laurentiusziekenhuis in Roermond de deuren, nadat maandag de ziekenhuizen in Weert, Venray, Venlo, Sittard en Heerlen al dicht waren gegaan. Enkele ziekenhuizen maken uitzonderingen voor bezoek aan zieke kinderen. Alle ziekenhuizen staan bezoek aan terminale patiënten onder voorwaarden toe.

Alle zorg en alle operaties die uitgesteld kunnen worden, worden in de ziekenhuizen verschoven naar later. Dit ook om de kans op besmetting te verkleinen.

Mondkapjes naaien

Gedetineerden in meerdere gevangenissen in Vlaanderen zetten zich achter de naaimachine om mondkapjes te vervaardigen. In de gevangenis van Oudenaarde hebben elf gedetineerden, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer moord, zich voorgenomen ieder tot zeshonderd mondmaskers per dag te naaien.

In het naaiatelier van de gevangenis in Oudenaarde staan tien naaimachines waar normaal gesproken kussenslopen, parasols, hemden, sweaters en broeken worden gemaakt.

MH17-proces gaat door, publiek niet welkom

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 gaat volgende week maandag door. Nabestaanden, pers en belangstellenden zijn echter niet welkom bij deze zitting, in verband met het coronavirus. Van de drie officieren van justitie zal er maar één in de zittingszaal zijn, ook worden minder advocaten verwacht.

Iran: 85.000 gevangenen vrij

Iran heeft 85.000 gevangenen, onder wie ook politieke gevangenen, tijdelijk vrijgelaten vanwege het coronavirus. In de gevangenissen worden volgens de zegsman extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een speciale rapporteur van de VN heeft de Iraanse regering afgelopen week gevraagd politieke gevangenen vrij te laten omdat de gevangenissen overvol zijn en er ziekten heersen. Iran is zwaar getroffen door het virus en kampte al jaren met een zwakke gezondheidszorg die lijdt onder de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Miljoenen mensen zien toespraak Rutte

Zo’n zeven miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de live uitgezonden televisietoespraak van premier Mark Rutte. Hij sprak het volk toe over de verspreiding van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen daartegen.

Tijdens de televisietoespraak is in Nederland het watergebruik gekelderd. Volgens waterbedrijf Vitens was er gedurende de toespraak over het coronavirus een halvering te zien in het waterverbruik.

De plotselinge afname van het waterverbruik leidde tot een drukverschil, waardoor een lek ontstond in een transportleiding in de Havikerwaard in de provincie Gelderland.

#applausvoordezorg

De actie #applausvoordezorg gaat snel rond op de Nederlandse sociale media. Het idee erachter is om dinsdag 20.00 uur massaal in de tuin, vanuit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren voor mensen die in de zorg werken en het extra druk hebben door het nieuwe coronavirus. Eerder werden zulke acties al gehouden in Italië en Spanje.

Op Facebook is een evenement aangemaakt. Daar hebben ongeveer 10.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de actie. Het is de bedoeling dat er drie minuten lang wordt geklapt en dat er zoveel mogelijk beeld via sociale media wordt verspreid.

Poolse ministers

Poolse ministers die de laatste bijeenkomst van het kabinet bijwoonden, zijn getest op het coronavirus. Dat gebeurde nadat de minister van Milieu besmet bleek te zijn.

„De resultaten zouden vandaag bekend moeten worden”, zei de stafchef van de premier op de radio. „Al deze mensen zitten nog in quarantaine.”

Minister Michal Wos van Milieu besloot zich volgens persbureau PAP te laten testen nadat hij contact had gehad met een besmette medewerker van het Poolse Staatsbosbeheer. De bewindsman zou niet ernstig ziek zijn.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn de afgelopen 24 uur nog eens 84 mensen geïnfecteerd en komt het totaal uit op 8320. Dit is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen onder de honderd blijft. Op 29 februari kende het land nog een piek van 909.

President Moon Jae-in zegt steeds meer vertrouwen te hebben dat Zuid-Korea het coronavirus zal overwinnen nu het aantal nieuwe infecties daalt. Toch blijft Zuid-Korea behoedzaam omdat een groot besmettingsgebied aan het ontstaan is rond de hoofdstad Seoul.

’We zijn in oorlog’

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus perkt Frankrijk de bewegingsvrijheid van zijn burgers sterk in. Mensen mogen vanaf dinsdag 12.00 uur hun huis alleen nog verlaten om te winkelen, naar de dokter te gaan of te werken, zei president Emmanuel Macron in een tv-toespraak. „We zijn in oorlog”, zei hij.

Macron zei dat mensen thuis moeten blijven en alleen mogen uitgaan voor essentiële activiteiten. Hij zei dat iedereen die de beperkingen negeert, gestraft zou worden. De maatregel geldt voor vijftien dagen.

De Franse regering trekt 45 miljard euro uit voor extra steun aan bedrijven en werknemers die getroffen worden door de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

Het land telt 6633 besmettingen. Er zijn al 148 patiënten bezweken.

Trump

De Amerikaanse president Trump heeft de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Hij zei dat Amerikanen groepen van meer dan tien mensen moeten vermijden en moeten stoppen met uit eten gaan in restaurants en bars.

Trump drong aan op een gedrag van „sociale afstand” houden, iets dat veel Amerikanen en hun werkgevers al doen. Bovendien hebben verschillende staten al opdracht gegeven tot het sluiten van scholen en restaurants. Een landelijk uitgaansverbod is volgens Trump op dit moment nog niet aan de orde.

Corona-ontsnappingen

Honderden gevangenen zijn maandag uit verschillende gevangenissen in de Braziliaanse staat Sao Paulo ontsnapt. Ze braken uit nadat de autoriteiten hadden besloten hun verlofregelingen voor dinsdag op te schorten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Curaçao

Curaçao heeft een reeks maatregelen doorgevoerd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het zijn ingrijpende maatregelen. Zo moet iedereen zich houden aan sociale afzondering en worden alle geplande activiteiten geannuleerd. De viering van het populaire oogstfeest (Seú) later deze maand is uitgesteld.

Bij begrafenissen worden maximaal tien personen toegelaten. Waar nodig moeten mensen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Restaurants moeten zich beperken tot het verkopen van afhaalmaaltijden. Alle cafés op het eiland worden gesloten.

Ook op de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk worden vergelijkbare maatregelen genomen.

Sturen corona-patiënten

Mexico heeft de beschuldiging dat het land ongeveer twaalf mensen met het coronavirus zou hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting El Salvador van de hand gewezen. Uit controles door medisch personeel zou blijken dat niemand in het vliegtuig besmet zou zijn.

Het verwijt komt van de Salvadoraanse president Bukele. Hij legde eerder al het vliegverkeer richting de hoofdstad San Salvador stil nadat hij via Twitter zijn beschuldigingen uitte en de Mexicaanse autoriteiten „onverantwoordelijk” noemde. Het staatshoofd bracht zijn bewering zonder bewijs daarvoor te leveren.