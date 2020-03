LIVE | Lichte stijging nieuwe coronabesmettingen in China

In Nederland zijn nu 24 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1413 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Recorddreun voor Amerikaanse beurzen.

Fransen mogen vanaf 12.00 uur hun huis alleen nog verlaten voor winkelen, de dokter of werk.

Frankrijk zet 100.000 politieagenten in om corona-maatregelen.

Trump scherpt maatregelen verder aan.

Eerste Kamer blijft tot en met 6 april gesloten.

Rutte: ’Groot deel bevolking zal besmet raken, maar land niet op slot’

Duitsland gaat volledig op slot, verkondigde kanselier Merkel.

Premier Johnson dringt aan op einde onnodige contacten.

El Salvador beschuldigt Mexico van sturen 12 coronapatiënten.

Stijging nieuwe coronabesmettingen in China

In China zijn 21 nieuwe besmettingsgevallen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie dinsdag bekendgemaakt. Een dag eerder waren dat er nog 16.

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met dertien naar in totaal 3226. In de provincie Hubei, lange tijd het epicentrum van de virusuitbraak, vielen twaalf doden. Op een na werden ze allemaal geregistreerd in de miljoenenstad Wuhan, de hoofdstad van die provincie.

Sinds de uitbraak hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ruim 67.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

5,4 miljoen mensen zien toespraak Rutte

Bijna 5,4 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de live uitgezonden televisietoespraak van premier Mark Rutte. Hij sprak het volk toe over de verspreiding van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen daartegen. Volgens de Stichting KijkcijferOnderzoek keken er 5.380.000 mensen.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn de afgelopen 24 uur nog eens 84 mensen geïnfecteerd en komt het totaal uit op 8320. Dat hebben de autoriteiten dinsdag naar buiten gebracht. Dit is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen onder de honderd blijft. Op 29 februari kende het land nog een piek van 909.

President Moon Jae-in zei maandag steeds meer vertrouwen te hebben dat Zuid-Korea het coronavirus zal overwinnen nu het aantal nieuwe infecties daalt. Toch blijft Zuid-Korea behoedzaam omdat een groot besmettingsgebied aan het ontstaan is rond de hoofdstad Seoul.

’We zijn in oorlog’

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus perkt Frankrijk de bewegingsvrijheid van zijn burgers sterk in. Mensen mogen vanaf dinsdag 12.00 uur hun huis alleen nog verlaten om te winkelen, naar de dokter te gaan of te werken, zei president Emmanuel Macron maandagavond in een tv-toespraak. „We zijn in oorlog”, zei hij.

Macron zei dat mensen thuis moeten blijven en alleen mogen uitgaan voor essentiële activiteiten. Hij zei dat iedereen die de beperkingen negeert, gestraft zou worden. De maatregel geldt voor vijftien dagen.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Hij zei dat Amerikanen groepen van meer dan tien mensen moeten vermijden en moeten stoppen met uit eten gaan in restaurants en bars.

Trump drong aan op een gedrag van "sociale afstand" houden, iets dat veel Amerikanen en hun werkgevers al doen. Bovendien hebben verschillende staten en lokale autoriteiten al opdracht gegeven tot het sluiten van scholen en restaurants. Een landelijk uitgaansverbod is volgens Trump op dit moment nog niet aan de orde.

Corona-ontsnappingen

Honderden gevangenen zijn maandag uit verschillende gevangenissen in de Braziliaanse staat Sao Paulo ontsnapt. Ze braken uit nadat de autoriteiten hadden besloten hun verlofregelingen voor dinsdag op te schorten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

In tenminste vier detentiecentra, waar een zogeheten semi-vrijheidsregiem geldt, zijn uitbraken geweest. De autoriteiten vonden het niet verantwoord de geplande, tijdelijke vrijlating van 34.000 gevangenen op dinsdag door te laten gaan. Ze vreesden dat gedetineerden bij terugkeer in de gevangenis het longvirus mee konden nemen. Hoeveel mensen zijn ontsnapt, is onduidelijk. Lokale media, verwijzend naar politiebronnen, schatten dat het om 'honderden' gaat.

Sturen corona-patiënten

Mexico heeft de beschuldiging dat het land ongeveer twaalf mensen met het coronavirus zou hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting El Salvador van de hand gewezen. Uit controles door medisch personeel zou blijken dat niemand in het vliegtuig besmet zou zijn.

Het verwijt komt van de Salvadoraanse president Nayib Bukele. Hij legde eerder al het vliegverkeer richting de hoofdstad San Salvador stil nadat hij via Twitter zijn beschuldigingen uitte en de Mexicaanse autoriteiten "onverantwoordelijk" noemde. Het staatshoofd bracht zijn bewering zonder bewijs daarvoor te leveren.