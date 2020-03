LIVE | Turkije haalt burgers terug uit Nederland, Italië ’nadert hoogtepunt’

In Nederland zijn nu 24 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1413 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Financieel-economisch corona-nieuws:

Uit de sportwereld:

Monaco rekent op doorgaan Formule 1-race op 24 mei

Europa zoekt oplossing voor stilgevallen voetbalwereld

Voetbalwereld houdt adem in: dit zijn de scenario’s

Japanse premier Abe claimt steun van G7 voor ’complete’ Spelen

Ajax leent spelers fitnessattributen

Uit de entertainmentwereld:

Lees hier de hoofdpunten van maandag 16 maart terug. Hieronder meer nieuws:

Italië ziet hoogtepunt virusbesmettingen naderen

Veel Italiaanse deskundigen zien het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in hun land naderen. Het aantal besmettingen zal daarna minder snel gaan stijgen, aldus de bestrijdingscoördinator voor de zwaar getroffen regio Lombardije, Giulio Gallera. ”’Wij verwachten dat in de aanloop naar zondag blijkt dat de toename van patiënten minder snel gaat.”

In Lombardije werd in februari voor het eerst in Italië het virus geconstateerd. Het heeft zich snel verspreid en al circa 15.000 mensen zijn in de Noord-Italiaanse regio besmet. In heel Italië zijn dat er 28.000. De overheid heeft in Lombardije 8 maart de bewegingsvrijheid beperkt en het openbare leven deels lamgelegd om het virus in te dammen. De rest van het land volgde 11 en 12 maart.

Gezondheidsproblemen uiten zich na de besmetting volgens Italiaanse deskundigen doorgaans na twee tot elf dagen. Viroloog Roberto Burioni ziet het hoogtepunt ook naderen, maar hij zei in de krant Corriere della Sera dat het mogelijk is dat de daling van het aantal besmettingen toch iets later inzet. De universiteit van Genua schat 24 maart, als de Italianen zich aan de voorschriften houden.

Kerken in actie, ook op sociale media

De Raad van Kerken in Nederland organiseert woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed vanwege de crisis rond het coronavirus. Er zijn drie gebedsmomenten die te volgen zijn via een livestream van omroep EO. Verder worden alle kerken opgeroepen om de klokken te luiden „als teken van troost en hoop.”

De Raad van Kerken organiseert de dag samen met de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. De gebedsmomenten zijn om 09.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten. Het is de bedoeling dat iedereen thuis bidt of een bericht achterlaat op sociale media.

Hamsterdrukte houdt aan, vrachtwagens rijden twee keer zo veel

Consumenten blijven met de coronacrisis massaal hamsteren in de supermarkten, laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Volgens een woordvoerder worden gemiddelde supermarkten zeker twee keer zo vaak bevoorraad als normaal.

„De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten”, zegt een CBL-woordvoerder. „Wij zien geen tekenen dat de drukte afneemt of toeneemt.”

De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek. „In een normale situatie wordt een gemiddelde supermarkt één à twee keer per dag bevoorraad. Nu is dat vier à vijf keer per dag.” Volgens de woordvoerder is er sprake van een verdubbeling van het aantal ritten van de bevoorradingsvrachtwagens.

De voorraden in distributiecentra blijven volgens het CBL toereikend. „Er blijft sprake van een grote run op houdbare producten, zeep, schoonmaakmiddel en paracetamol. Met verse producten moeten mensen ook vaker andere keuzes maken in de supermarkt”, aldus de woordvoerder.

Groot medicijnverkoop aan banden

Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft. Drogisterijen krijgen het advies om klanten voorlopig maximaal drie pakjes paracetamol te verkopen.

Turkije haalt Turken uit Nederland, ook Duistland in touw

Turkije gaat ruim 3600 Turkse burgers terughalen uit negen Europese landen, waaronder Nederland. „Zij worden voor middernacht dinsdag teruggebracht met 34 chartervluchten van Turkish Airlines”, zegt minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Anadolu.

Turkije gaat onder meer studenten en toeristen terughalen. Zij konden zich tot maandagmiddag aanmelden als ze mee wilden met zo’n vlucht. Het is onduidelijkheid hoeveel Turkse burgers worden opgehaald in Nederland. De gerepatrieerde Turken moeten twee weken in quarantaine. Ze worden ondergebracht in studentenhuisvesting in miljoenenstad Istanbul en in de provincie Kocaeli.

Ook Duitsland begint met het repatriëren van duizenden burgers die vastzitten in het buitenland doordat vanwege de coronacrisis allerlei reisbeperkingen zijn ingesteld. Het gaat vooral om vakantiegangers in Marokko, de Dominicaanse Republiek, de Filipijnen, Egypte en de Maldiven. Minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken trekt 50 miljoen euro uit voor de repatriëring. „We moeten voorkomen dat meer Duitsers stranden in het buitenland”, beklemtoont Maas. „Blijf alstublieft thuis.”

Frans formulier verplicht

Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat. De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het formulier kan worden gedownload op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie het formulier niet thuis kan printen, moet een zelf geschreven verklaring op zak hebben.

De maatregelen die de bevolking thuis moeten houden om het coronavirus te bestrijden worden om 12.00 uur van kracht. Dinsdag worden nog geen boetes uitgedeeld aan overtreders. Het is toegestaan levensmiddelen te kopen, naar het werk, een apotheek of een arts te gaan, buiten de woning hulp te bieden, voor de zorg voor kinderen de straat op te gaan, huisdieren uit te laten en alleen te gaan sporten.

Dierenartsen en uitvaartbranche

Dierenartsen en medewerkers in de uitvaartbranche vallen nog niet onder de door de Rijksoverheid vastgestelde ’vitale beroepen’, wat betekent dat zij geen kinderopvang krijgen. Terwijl uitvaarten en zorg aan (huis)dieren ook gewoon doorgaan. Dat meldt Zembla.

„We zijn hierover wel in gesprek met het ministerie en RIVM”, zegt Heidi van Haastert van de vereniging voor de uitvaartbranche BGNU. Er werken volgens Van Haastert ongeveer 7000 mensen in de uitvaartbranche in Nederland. Ze noemt het „heel erg vreemd” dat de uitvaartbranche niet gerekend is tot de vitale beroepen. „Iedere dag sterven er mensen. Iedere dag moeten wij erop uit om een uitvaart te regelen. Onze mensen moeten het werk kunnen blijven doen.”

Stijging nieuwe coronabesmettingen in China

In China is in een tijdperk van 24 uur slechts één persoon besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een patiënt in de stad Wuhan, waar het virus waarschijnlijk vandaan komt. In de Volksrepubliek zijn weliswaar nog 21 gevallen van het virus vastgesteld, maar die mensen hadden het buiten China opgelopen. Een dag eerder werden er nog 16 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Elke dag komen er alleen al met het vliegtuig naar schatting 20.000 mensen naar China. De hoofdstad Peking heeft maandag bepaald dat vrijwel alle reizigers er na aankomst twee weken in quarantaine moeten in daarvoor beschikbaar gestelde hotels.

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met dertien naar in totaal 3226. In de provincie Hubei, lange tijd het epicentrum van de virusuitbraak, vielen twaalf doden. Op een na werden ze allemaal geregistreerd in de miljoenenstad Wuhan, de hoofdstad van die provincie.

Sinds de uitbraak hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ruim 67.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

China adviseert burgers om niet naar risicogebieden in het buitenland te gaan. Chinezen kunnen beter wegblijven uit zwaar getroffen landen in Europa, uit Iran en de Verenigde Staten.

Bezoek geweigerd

Alle Limburgse ziekenhuizen met uitzondering van het academisch ziekenhuis in Maastricht (MUMC) weigeren bezoekers de toegang. Dit om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Dinsdag sloot het Laurentiusziekenhuis in Roermond de deuren, nadat maandag de ziekenhuizen in Weert, Venray, Venlo, Sittard en Heerlen al dicht waren gegaan. Enkele ziekenhuizen maken uitzonderingen voor bezoek aan zieke kinderen. Alle ziekenhuizen staan bezoek aan terminale patiënten onder voorwaarden toe.

Alle zorg en alle operaties die uitgesteld kunnen worden, worden in de ziekenhuizen verschoven naar later. Dit ook om de kans op besmetting te verkleinen.

Mondkapjes naaien

Gedetineerden in meerdere gevangenissen in Vlaanderen zetten zich achter de naaimachine om mondkapjes te vervaardigen. In de gevangenis van Oudenaarde hebben elf gedetineerden, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer moord, zich voorgenomen ieder tot zeshonderd mondmaskers per dag te naaien.

In het naaiatelier van de gevangenis in Oudenaarde staan tien naaimachines waar normaal gesproken kussenslopen, parasols, hemden, sweaters en broeken worden gemaakt.

MH17-proces gaat door, publiek niet welkom

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 gaat volgende week maandag door. Nabestaanden, pers en belangstellenden zijn echter niet welkom bij deze zitting, in verband met het coronavirus. Van de drie officieren van justitie zal er maar één in de zittingszaal zijn, ook worden minder advocaten verwacht.

Iran: 85.000 gevangenen vrij

Iran heeft 85.000 gevangenen, onder wie ook politieke gevangenen, tijdelijk vrijgelaten vanwege het coronavirus. In de gevangenissen worden volgens de zegsman extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een speciale rapporteur van de VN heeft de Iraanse regering afgelopen week gevraagd politieke gevangenen vrij te laten omdat de gevangenissen overvol zijn en er ziekten heersen. Iran is zwaar getroffen door het virus en kampte al jaren met een zwakke gezondheidszorg die lijdt onder de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Miljoenen mensen zien toespraak Rutte

Zo’n zeven miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de live uitgezonden televisietoespraak van premier Mark Rutte. Hij sprak het volk toe over de verspreiding van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen daartegen.

Tijdens de televisietoespraak is in Nederland het watergebruik gekelderd. Volgens waterbedrijf Vitens was er gedurende de toespraak over het coronavirus een halvering te zien in het waterverbruik.

De plotselinge afname van het waterverbruik leidde tot een drukverschil, waardoor een lek ontstond in een transportleiding in de Havikerwaard in de provincie Gelderland.

#applausvoordezorg

De actie #applausvoordezorg gaat snel rond op de Nederlandse sociale media. Het idee erachter is om dinsdag 20.00 uur massaal in de tuin, vanuit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren voor mensen die in de zorg werken en het extra druk hebben door het nieuwe coronavirus. Eerder werden zulke acties al gehouden in Italië en Spanje.

Op Facebook is een evenement aangemaakt. Daar hebben ongeveer 10.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de actie. Het is de bedoeling dat er drie minuten lang wordt geklapt en dat er zoveel mogelijk beeld via sociale media wordt verspreid.

Poolse ministers

Poolse ministers die de laatste bijeenkomst van het kabinet bijwoonden, zijn getest op het coronavirus. Dat gebeurde nadat de minister van Milieu besmet bleek te zijn.

„De resultaten zouden vandaag bekend moeten worden”, zei de stafchef van de premier op de radio. „Al deze mensen zitten nog in quarantaine.”

Minister Michal Wos van Milieu besloot zich volgens persbureau PAP te laten testen nadat hij contact had gehad met een besmette medewerker van het Poolse Staatsbosbeheer. De bewindsman zou niet ernstig ziek zijn.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn de afgelopen 24 uur nog eens 84 mensen geïnfecteerd en komt het totaal uit op 8320. Dit is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen onder de honderd blijft. Op 29 februari kende het land nog een piek van 909.

President Moon Jae-in zegt steeds meer vertrouwen te hebben dat Zuid-Korea het coronavirus zal overwinnen nu het aantal nieuwe infecties daalt. Toch blijft Zuid-Korea behoedzaam omdat een groot besmettingsgebied aan het ontstaan is rond de hoofdstad Seoul.

’We zijn in oorlog’

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus perkt Frankrijk de bewegingsvrijheid van zijn burgers sterk in. Mensen mogen vanaf dinsdag 12.00 uur hun huis alleen nog verlaten om te winkelen, naar de dokter te gaan of te werken, zei president Emmanuel Macron in een tv-toespraak. „We zijn in oorlog”, zei hij.

Macron zei dat mensen thuis moeten blijven en alleen mogen uitgaan voor essentiële activiteiten. Hij zei dat iedereen die de beperkingen negeert, gestraft zou worden. De maatregel geldt voor vijftien dagen.

De Franse regering trekt 45 miljard euro uit voor extra steun aan bedrijven en werknemers die getroffen worden door de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

Het land telt 6633 besmettingen. Er zijn al 148 patiënten bezweken.

Trump

De Amerikaanse president Trump heeft de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Hij zei dat Amerikanen groepen van meer dan tien mensen moeten vermijden en moeten stoppen met uit eten gaan in restaurants en bars.

Trump drong aan op een gedrag van „sociale afstand” houden, iets dat veel Amerikanen en hun werkgevers al doen. Bovendien hebben verschillende staten al opdracht gegeven tot het sluiten van scholen en restaurants. Een landelijk uitgaansverbod is volgens Trump op dit moment nog niet aan de orde.

Corona-ontsnappingen

Honderden gevangenen zijn maandag uit verschillende gevangenissen in de Braziliaanse staat Sao Paulo ontsnapt. Ze braken uit nadat de autoriteiten hadden besloten hun verlofregelingen voor dinsdag op te schorten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Curaçao

Curaçao heeft een reeks maatregelen doorgevoerd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het zijn ingrijpende maatregelen. Zo moet iedereen zich houden aan sociale afzondering en worden alle geplande activiteiten geannuleerd. De viering van het populaire oogstfeest (Seú) later deze maand is uitgesteld.

Bij begrafenissen worden maximaal tien personen toegelaten. Waar nodig moeten mensen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Restaurants moeten zich beperken tot het verkopen van afhaalmaaltijden. Alle cafés op het eiland worden gesloten.

Ook op de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk worden vergelijkbare maatregelen genomen.

Sturen corona-patiënten

Mexico heeft de beschuldiging dat het land ongeveer twaalf mensen met het coronavirus zou hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting El Salvador van de hand gewezen. Uit controles door medisch personeel zou blijken dat niemand in het vliegtuig besmet zou zijn.

Het verwijt komt van de Salvadoraanse president Bukele. Hij legde eerder al het vliegverkeer richting de hoofdstad San Salvador stil nadat hij via Twitter zijn beschuldigingen uitte en de Mexicaanse autoriteiten „onverantwoordelijk” noemde. Het staatshoofd bracht zijn bewering zonder bewijs daarvoor te leveren.