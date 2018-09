Blok onderzoekt lagere huur bij lager inkomen

PvdA, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie willen graag dat mensen die een sociale huurwoning hebben, minder huur hoeven te betalen als ze met een verlies van inkomen worden geconfronteerd. Daar zitten volgens Blok nogal wat haken en ogen aan. Zo is er volgens hem sprake van financiële risico's voor woningcorporaties, omdat die niet zeker weten hoeveel huur ze binnen krijgen. Dat zorgt er weer voor dat corporaties misschien minder durven te investeren.

In de plannen van Blok staat dat mensen met een hoger inkomen meer gaan betalen voor hun sociale huurwoning. Op die manier wil hij scheefwonen tegengaan. De huurverhoging moet mensen verleiden om een woning te gaan kopen en zo door te stromen in de woningmarkt. Volgens een deel van de Kamer is het echter niet reëel om wel een verhoging mogelijk te maken, maar geen huurverlaging.

Blok is wel gevoelig voor dat argument, maar wilde nog niet verder gaan dan een onderzoek. Pogingen van de Kamer om hem een belofte af te dwingen om het systeem door te gaan voeren, hadden vooralsnog geen resultaat. „Het lijkt me redelijk dat ik dit eerst goed onderzoek”, stelde de minister. Hij benadrukte „serieus te kijken” naar het voorstel en de gevolgen in kaart te willen brengen. Bovendien wil hij het voorstel best in een wet vastleggen „als dat redelijkerwijs mogelijk is”.

Blok wil berekeningen maken en overleggen met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Daarna komt hij op korte termijn bij de Kamer terug. De oppositie vreest echter dat van uitstel afstel gaat komen. „We gaan er naar kijken betekent in Den Haag vaak: laat maar zitten”, constateerde CDA-Kamerlid Raymond Knops. „Het kan vriezen of dooien”, zei Carola Schouten van de ChristenUnie.