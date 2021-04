Coronagemiddelde loopt iets op, wel iets minder patiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen zeven dagen zijn 52.071 nieuwe gevallen gemeld. Dat is het hoogste peil sinds begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd. In de week tot aan woensdag stond het gemiddelde op 7413 gevallen, tot aan dinsdag was het gemiddelde 7400. In de afgelopen weken was het gemiddelde juist fors opgelopen.

Nederland komt wel voor de 200e achtereenvolgende dag boven de zogeheten signaalwaarde uit. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan en eventueel maatregelen nodig zijn. De grens staat op 7 gevallen per 100.000 inwoners. De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef, was op 13 september.

Ziekenhuiscijfers

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2327 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op woensdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1639 coronapatiënten, veertien minder dan een dag eerder. Het totaal aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel, van 681 naar 688. Dat is het hoogste aantal sinds 14 januari.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 337 coronapatiënten op een verpleegafdelingen of intensive care beland. Vooral de ic’s kregen het aanzienlijk drukker met 61 nieuwe opnames. Dat is het hoogste aantal sinds 30 december.

Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben de ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 2057 coronapatiënten zien binnenkomen. Dat zijn er gemiddeld bijna 294 per dag, het hoogste peil sinds 6 januari.