LIVE | Moeder wil dat complotdenker stopt met verspreiden onzin over overleden dochter

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Nicole Ruis verloor in mei 2022 haar dochter. Het 14-jarig meisje pleegde zelfmoord maar Agnes Plaatje uit Steenwijkerland, een gedupeerde van de toeslagenaffaire die onder meer in interviews in Libelle en Linda verscheen, vermoedt dat het meisje is vermoord.

Plaatje riep op 7 juni op Twitter op om de crematie van het meisje te voorkomen.

Bij dat vorige kort geding was Plaatje niet aanwezig, en dat is ze vandaag weer niet. De vorige uitspraak van de rechter die haar opdroeg te stoppen met het verspreiden van haar grievende teksten, had geen effect.