Moeder wanhopig door complotdenker: ’Uw dochter is vermoord door de staat’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Zwolle - In de rechtbank van Zwolle is woensdag tijdens een kort geding een dwangsom van 2500 euro per dag geëist tegen Agnes Plaatje door de advocaat van Nicole Ruis. Laatstgenoemde verloor in mei 2022 haar dochter. Het 14-jarige meisje pleegde zelfmoord maar Agnes Plaatje uit Steenwijkerland, een gedupeerde van de toeslagenaffaire, stelde dat het meisje is vermoord door de staat.