Almelose kruisboogschutter alleen veroordeeld tot tbs met dwang

Tegen K. was vorige maand een celstraf van 22 jaar geëist en tbs met dwangverpleging. De rechtbank gaat uit van doodslag in plaats van moord. De man had volgens de rechtbank geen concreet plan om mensen van het leven te beroven en zat in een psychose, waardoor hij niet kon nadenken over de gevolgen.

De uitspraak leidde tot extreme emoties bij nabestaanden. „Gek zijn jullie geworden”, schreeuwden zij de rechtbank toe.

De 30-jarige K. stak op 17 september vorig jaar twee vrouwen neer in zijn flat. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige. Ook bedreigde hij een politieman van de Dienst Speciale Interventies, door zijn kruisboog op hem te richten voordat die hem uitschakelde met een schot in de borst.

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Het 70-jarige slachtoffer werd op haar bank neergestoken, ze had negen steekwonden. Haar 52-jarige nicht werd op meerdere plekken in de woning gestoken, gezien de bloedsporen. Ze is naar de slaapkamer gevlucht en uiteindelijk in de gang om het leven gebracht met zeventien messteken.

De 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen. Hangend aan de reling belde ze met 112. De verpleegkundige viel van tweehoog en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afvuurde.

