Almelose kruisboogschutter alleen veroordeeld tot tbs met dwang, OM beraadt zich op hoger beroep

De nabestaanden van de doodgestoken vrouwen in de flat van K. doen een beroep op het OM om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen. „Voor een groot deel van de nabestaanden was dit een enorm teleurstellende uitspraak”, zeggen hun advocaten Wendy van Egmond en Sébas Diekstra.

Janbart Kalk, de advocaat van K., zegt tevreden te zijn met de uitspraak. „Maar ik snap de woede en frustratie bij nabestaanden ontzettend goed. Ze hadden gehoopt op levenslang, dan horen ze de officier ’maar’ 22 jaar cel eisen en dan krijgen ze nu van de rechtbank te horen dat de verdachte, in hun perceptie, ermee wegkomt.”

Kalk benoemt dat K. door zijn langdurige psychose absoluut niet meer wist waar hij mee bezig was. „Hij hoort niet thuis in een gevangenis, maar in een instelling waar hij behandeld kan worden. Deze problematiek is zo ernstig, dat hij hier jaren mee bezig zal zijn. Er is dus geen sprake van dat hij hiermee wegkomt. Het valt überhaupt niet te voorspellen of en wanneer hij nog terug de maatschappij in kan.”

Diekstra: „Wij hebben de motivering van de rechtbank gehoord en denken: hier is de rechtbank enorm uitgegleden. Zoals de officier van justitie ook constateerde bleef de verdachte lsd gebruiken terwijl hij wist dat hij daarvan zou kunnen gaan trippen en levensgevaarlijk gewelddadig kon worden. Hij heeft dus zelf een bijdrage geleverd aan het ontstaan van zijn toestand tijdens de bizarre steekpartij. De verdachte had gewoon strafbaar moeten worden geacht. Wat ons betreft is een hoger beroep de enige manier om ervoor te zorgen dat er echt recht gesproken kan worden in deze zaak.”

De rechtbank gaat uit van doodslag in plaats van moord. De man had volgens de rechtbank geen concreet plan om mensen van het leven te beroven en zat in een psychose, waardoor hij niet kon nadenken over de gevolgen.

De uitspraak leidde tot extreme emoties bij nabestaanden. „Gek zijn jullie geworden”, schreeuwden zij de rechtbank toe.

De 30-jarige K. stak op 17 september vorig jaar twee vrouwen neer in zijn flat. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige. Ook bedreigde hij een politieman van de Dienst Speciale Interventies, door zijn kruisboog op hem te richten voordat die hem uitschakelde met een schot in de borst.

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Het 70-jarige slachtoffer werd op haar bank neergestoken, ze had negen steekwonden. Haar 52-jarige nicht werd op meerdere plekken in de woning gestoken, gezien de bloedsporen. Ze is naar de slaapkamer gevlucht en uiteindelijk in de gang om het leven gebracht met zeventien messteken.

De 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen. Hangend aan de reling belde ze met 112. De verpleegkundige viel van tweehoog en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afvuurde.

De psycholoog en psychiater in het Pieter Baan Centrum, waar K. negen weken verbleef, hebben een psychotische stoornis vastgesteld en vonden dat K. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij verkeerde al langere tijd in een psychose en zijn stoornis was van doorslaggevende betekenis op zijn gedrag. De rechtbank nam de conclusies van de gedragsdeskundigen over. Er is ook gekeken of zijn drugsgebruik de psychose heeft veroorzaakt, maar volgens de rechtbank was dat niet het geval, want ook in het Pieter Baan Centrum was de psychose aanwezig en had K. geen toegang tot drugs. „De psychose was zo ernstig en van zo’n langdurige aard, dat K. geen rationele afwegingen over zijn drugsgebruik kon maken.”

