Kabinet overweegt avondklok in te voeren

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen de invoering van de avondklok.

Maar door de komst van de Britse variant van het virus denkt het kabinet nu toch weer aan de invoering van de avondklok. Dat komt omdat er weinig andere opties meer voorhanden zijn in de ’hamer’ om de tweede golf te breken, nu de strengste lockdown tot nu toe maar een beperkt effect heeft. Een avondklok is een ’laatste redmiddel’, meldt een ingewijde. „Om de urgentie aan te geven dat het nog echt nog niet goed gaat met de daling van de besmettingen.”

De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan en elkaar ontmoeten. De Britse variant van het virus is vermoedelijk veel besmettelijker dan de ’gewone’ variant.

Wens van Rutte

Invoering van de ’spertijd’ is volgens een ingewijde een brandende wens van premier Rutte. In het kabinet is er verdeeldheid over, vooral met het oog op het handhaven ervan. Om die reden is het maar zeer de vraag of de avondklok ervan komt. Bij het Veiligheidsberaad van maandagavond was er onder burgemeesters ’groot verzet’, bevestigen Haagse bronnen.

Geen belemmering

Juridisch is er geen belemmering om een avondklok in te voeren, ook als er geen instemming komt van de Kamer. Aparte instemming van het parlement is volgens de wet die de avondklok regelt niet nodig. Daar staat namelijk: „Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning zijn bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken.”

Weerstand Kamer

Toch is dit volgens een bron ’niet de route die wordt gekozen’. Als het ervan komt, zal de maatregel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daar is nog altijd veel weerstand tegen de avondklok, die associaties oproept met de Tweede Wereldoorlog.

Ook de politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan. „We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. „Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt dinsdag veel bezorgde reacties van leden, die waarschuwen voor de consequenties van een avondklok. „Het wordt heel intensief voor de handhaving. „We hebben nu al moeite met het verwerken van alle 112-meldingen en het dichten van roosters. Een avondklok betekent een flink capaciteitsprobleem”, zegt Struijs.