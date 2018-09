50PLUS telt meer dan 10.000 leden

„We krijgen aan de lopende band aanmeldingen binnen”, aldus Krol. Volgens het Tweede Kamerlid komen de nieuwe leden ook bij andere partijen vandaan. „Het komt van alle kanten.” Een lidmaatschap van 50PLUS kost 25 euro per jaar.

Ook op de vacatures van de partij wordt volgens Krol „stevig gereageerd”. 50PLUS zoekt onder meer mensen die op termijn in de Eerste of Tweede Kamer of in Provinciale Staten willen komen. De partij verwacht in de toekomst veel mensen nodig te hebben, omdat het in de peilingen voor de wind gaat. Zo zou de partij als er nu verkiezingen zijn uitkomen op 16 tot 24 zetels, aldus de opiniepeilers.

Daardoor is het „stevig aanpoten, vooral op het partijbureau”, aldus Krol. Hij noemt het fantastisch dat de partij zo snel groeit en voorziet geen problemen.