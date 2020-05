Sporters helpen misbruikte sporters: ’Zwijgcultuur doorbreken’

Slachtoffers kunnen via sportershelpensporters.nl in contact komen met lotgenoten die hun een luisterend oor bieden en indien gewenst advies geven over mogelijke vervolgstappen en deskundige hulp. Het is een voortvloeisel van de stichting De Stilte Verbroken, die oud-voetballer Renald Majoor, eveneens slachtoffer, drie jaar geleden startte. „Juist doordat lotgenoten de telefoon opnemen, is de drempel voor slachtoffers om zich hier te laten horen laag”, zegt hij.

Majoor vroeg oud-voetbalinternational Theo Janssen voor de lancering omdat hij hem kent van zijn tijd bij Vitesse, waar het fout ging. Inmiddels is Janssen daar ook jeugdtrainer. Het platform werkt nauw samen met Slachtofferhulp Nederland en wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS. „De lancering was indrukwekkend. Mensen kregen echt tranen in hun ogen vanwege de heftige verhalen”, vertelt Majoor.

’Vaak excuses gezocht’

Ook is het doel om de zwijgcultuur bij bestuurders van clubs zelf te doorbreken. Dat is hard nodig, zo werd afgelopen jaar nog duidelijk toen bleek dat atletiekcoach Jerry M. jarenlang zijn atleten kon misbruiken bij verschillende sportclubs. Uit cijfers blijkt dat minstens een op de tien sporters vroeg of laat te maken krijgt met seksuele intimidatie of misbruik. En niet alleen door coaches, maar ook door bijvoorbeeld medespelers.

Majoor: „Vaak worden er door clubs excuses gezocht. ’Hier gebeurt zoiets niet’ of ’Dat zou hij nooit doen’, wordt er dan gezegd. Ze stellen hun eigen belang boven dat van de slachtoffers. Terwijl het op lange termijn juist tegen hen werkt als het uitkomt.”

Gefilmd onder kleedkamerdeur

Majoor en Anne van Dijk vertelden eerder aan De Telegraaf hoe lastig het voor hen was om over het misbruik te vertellen. „Toen mijn volleybalcoach mij onder de kleedkamerdeur door filmde terwijl ik me aan het omkleden was, raadde sportkoepel NOC*NSF me in eerste instantie af om aangifte te doen”, stelde van Dijk. ’Dat vreselijke traject wil je niet doormaken’, werd gezegd.” Zij zette echter door, waarna de coach werd veroordeeld. Het platform werkt inmiddels ook goed samen met de sportkoepel.

Majoor wachtte twintig jaar voordat hij uit de school durfde te klappen, omdat een profcarrière op dat moment nog binnen bereik was, en doorbrak de stilte toen hij zich aangemoedigd voelde door het steeds groter wordende misbruikschandaal in de Britse voetbalwereld. „Wat er nu naar buiten is gekomen, is slechts het topje van de ijsberg. We hopen dat er structureel aandacht voor blijft, zodat slachtoffers op een gegeven moment zullen denken ’nu is het mijn beurt om naar buiten te komen.’”