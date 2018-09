Standaard

Tegenwoordig zit een navigatiesysteem ook in smartphones. Ze zijn via een app te downloaden en vaak is een navigatie al standaard geïnstalleerd op het toestel. Het opzoeken van een bestemming gaat met de snellere internetverbinding ook steeds sneller. Maar kun je ook zonder? Kun jij van A naar B rijden zonder hulp te krijgen van een navigatiesysteem? Heb je nog richtingsgevoel? Gebruik jij je navigatiesysteem altijd als je ergens naartoe moet of gebruik je hem alleen als kaart om af te lezen waar je op dat moment bent?

De stelling: 'Zonder navigatiesysteem kom ik nergens'

Reageer hier