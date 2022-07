Kamer snapt opdoeken undercover politiedienst: ’Een noodzakelijk besluit’

„Undercoveragenten zijn keihard nodig om misdaad op te sporen”, zegt VVD-Kamerlid Michon. „Voor de politiemannen en -vrouwen die dit zware werk doen, is een veilige werkomgeving essentieel. Met een leidinggevende bij wie zij altijd terecht kunnen. Daarom steun ik deze stap.” Toch vindt ze dat undercoverwerk wel door moet blijven gaan. „Tijdens een verbouwing moet de winkel wel openblijven.”

PVV-Kamerlid Helder is vooral kritisch op de korpsleiding. „Het kan niet anders dan dat de mensen in het WOD-team door hun leidinggevenden in gevaar zijn gebracht en gelaten”, zegt de PVV’er. „Dat is zeer ernstig en dat moet de korpsleiding zich aantrekken. Ze zijn wat de PVV betreft dan ook aansprakelijk voor de zelfdodingen en de geestelijke en mentale problemen die dit voor de agenten heeft meegebracht.”

SP-Kamerlid Van Nispen noemt het ’een noodzakelijk besluit’. „De veiligheid van politiemedewerkers moet gewaarborgd zijn. Het is wel erg dat het zo ver heeft moeten komen, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er moet nu goed gekeken worden of, en zo ja in welke vorm, dergelijke opsporingsmethodes in de toekomst verantwoord mogelijk zijn.”

Doek gevallen

Het doek is voorlopig gevallen voor de WOD-afdeling. Het is het zwaarste opsporingsmiddel in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Al jaren infiltreerden speciaal opgeleide politiemensen in het criminele milieu. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Er waren grote successen, maar ook ernstige misstanden, zoals de zelfdoding van een politie-infiltrant.

„De hele afdeling gaat op de schop”, zegt politiecommissaris Oscar Dros in een interview met De Telegraaf. Volgens hem worden vrijwel alle lopende infiltratieacties versneld afgebouwd. „Dat gebeurt in nauw overleg met het Openbaar Ministerie”, zegt Dros. Volgens Dros wordt het opsporingsmiddel infiltratie niet definitief stopgezet en staat het middel niet ter discussie, maar komt er een hele nieuwe organisatie voor werken onder een dekmantel.