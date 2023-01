Noors vliegtuigje crashte in Calandkanaal door ongeval

De zoektocht van de politie in het Calandkanaal vorig jaar. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

ROTTERDAM - Het Noorse vliegtuigje dat op 5 juni 2022 in het Calandkanaal crashte, is neergestort door een noodlottig ongeval, meldt de politie. Het is goed mogelijk dat dit mede kwam door het slechte weer die dag, zegt de politie na afronden van het onderzoek.