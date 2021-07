Doodgeschoten vrouw nam fatale ruzie met ex op met mobiel

De K. staat vrijdag in de rechtbank in Utrecht terecht op verdenking van moord op 13 juni 2020 in haar woning aan de Marketentsterlaan in De Meern. Tijdens het gesprek met de rechters kort na de start van het proces erkende de verdachte vijf keer te hebben geschoten op zijn ex, met wie hij de relatie twee maanden eerder zou hebben verbroken. „Het eerste schot was schrik, daarna ben ik het gaan afmaken. Dat was meer genade als ik mijn gevoel moet beschrijven”, zei de verdachte over de twee schoten door het hoofd. Daarvoor was het slachtoffer al door kogels geraakt in haar zij en rug.

Direct na de schietpartij werd De K. opgepakt door zwaarbewapende agenten. Tijdens het onderzoek stuitte de recherche op het heimelijk opgenomen audiobestand op de telefoon van het slachtoffer. Daarin zei De K. dat hij op 21 mei al een keer met een doorgeladen pistool voor de deur van zijn ex-vriendin had gezeten. „Ik heb niets te verliezen, ik schiet je zo door je kanis heen”, was op de opname te horen, zo lazen rechters voor.

Later tijdens het gesprek, waarbij de twee het onder meer hadden over hun verbroken relatie, spullen en openstaande verkeersboetes, maakte het slachtoffer een einde aan de conversatie. „Ik ben een beetje klaar met dit gesprek eerlijk gezegd.” Daarna was op het geluidsfragment te horen hoe De K. zijn pistool pakte en zijn ex, die wegliep, zei: „Doe normaal.” Vervolgens klonken de schoten. „Ik dacht op dat moment niet, daarna was ik heel erg in de war”, aldus de verdachte. „Het voelde of zij mijn leven wilde vernietigen.”

Het Openbaar Ministerie maakt vrijdagmiddag de strafeis tegen De K. bekend.