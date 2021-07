Doodgeschoten vrouw nam fatale ruzie met ex op met mobiel: ’Doe normaal David’

Binnenland

Rechtbank: negatieve complottheorieën Bodegraven moeten stoppen

Drie complotdenkers moeten per direct stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangespannen tegen Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever.