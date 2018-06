COC wil steviger beleid tegen pesten

In de brief geeft Ineke aan dat ongeveer driekwart van de LHBT-jongeren te maken krijgt met 'homopesten' en andere antihomo-uitingen. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen en de cijfers van zelfmoord liggen in deze groep tot vijf maal hoger dan gemiddeld, aldus Ineke.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik