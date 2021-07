’Camera-woud’ in milieuzone Utrecht

Hoewel de gemeenteraad zich pas in 2023 over de rigoureuze plannen buigt, is de gemeente nu al op zoek naar een partij die de camera’s bij een akkoord wil leveren. Dat blijkt uit een aanbestedingsdocument op Tenderned.

Momenteel hangen er 21 camera’s in de milieuzone. Via kentekenregistratie worden overtreders opgespoord. Automobilisten die in een dieselpersonenauto of een bestelbus met een emissieklasse lager dan 4 rijden, riskeren een boete van 100 euro. Vrachtwagenchauffeurs krijgen een prent van 250 euro op de mat.

Het Utrechtse stadsbestuur wil de milieuregels in de komende jaren flink aanscherpen. In 2025 mogen dieselauto’s met emissieklasse 4 het centrum niet meer in. Nieuwe bestel- en vrachtwagens moeten zelfs volledig elektrisch rijden. Vanaf 2028 geldt dat voor alle bestelbusjes.