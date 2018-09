Verplichte Franse alcoholtest vrijwel passé

De vorige Franse regering had bepaald dat vanaf 1 juli 2012 iedere weggebruiker in Frankrijk, dus ook toeristen, een alcoholtest (éthylotest) in zijn auto moest hebben. Er ontstond in Frankrijk, maar ook in Nederland een run op de tests die snel uitverkocht raakten. De handhaving van de maatregel werd steeds uitgesteld.

Onlangs liet het Franse ministerie op zijn website weten dat de wet vooralsnog van kracht blijft, maar dat de handhaving voor onbepaalde tijd is opgeschort. De boete bedroeg 11 euro.

Met alcoholtesten kunnen bestuurders, bij twijfel over hun alcoholgehalte, zelf bepalen of ze wel of niet in staat zijn een auto te besturen. Ze zijn onder meer bij de ANWB te koop.