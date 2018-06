Gesprek tussen Plasterk en Van Duijn over BVD

Dat blijkt donderdag uit antwoorden van Plasterk op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Vorig jaar klaagde Van Duijn nog over documenten over zijn persoon die de AIVD aan anderen zou verstrekken maar niet aan hemzelf.

Van Duijn kreeg eerder al een groot aantal documenten uit de archieven van de veiligheidsdienst uit de periode 1962 tot 1982 en eiste via de Raad van State met succes om nog meer stukken uit die tijd. Over de periode na 1982 hoeft het ministerie van Binnenlandse Zaken niets te zeggen, oordeel de Raad van State.

Van Duijn was in de jaren 60 een prominent politiek activist en speelde een rol in tal van groeperingen, zoals Provo, Ban de bom en de Kabouterbeweging. Later bekleedde hij politieke functies in Amsterdam en bij de provincie Noord-Holland.