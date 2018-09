Eis tot 7 jaar tegen ontvoerders dove vrouw

Ze gebruiken haar als seksslaaf en boksbal. Dat zei de aanklager in Utrecht donderdag over de twee mannen die de 31-jarige Freya Svasek zouden hebben ontvoerd naar hun woning in Hoevelaken. De aanklager eiste 7 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de oudste ontvoerder, de 41-jarige Gerrit van den H. Zijn medeverdachte, de 21-jarige Robbert P. hoorde 6 jaar en tbs eisen.