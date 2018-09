Piloten fout bij ramp Tripoli

Verder staat in het rapport dat de training van de Afriqiyah-piloten te wensen overliet. Het weerbericht dat ze tijdens de vlucht doorkregen, bleek niet te kloppen met de werkelijke situatie; er was sprake van mist aan de grond. Dat staat in het eindrapport van de Libische onderzoekscommissie dat donderdag is gepubliceerd.

Bij de ramp kwamen 103 inzittenden om, onder wie 70 Nederlanders. De 9-jarige Ruben uit Nederland was de enige overlevende.

Het rapport bevestigt wat de Libische autoriteiten vlak na de crash al zeiden: dat het geen aanslag was en dat er geen sporen van explosieven zijn gevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er iets mis was met het vliegtuig zelf. Er is geen defect opgemerkt, concluderen de onderzoekers op basis van de flight data recorder en de cockpit voice recorder (zwarte doos). De beide motoren werkten goed en er was voldoende brandstof aan boord. Er was wel een knop op de stuurknuppel die in het verleden wat kleine problemen gaf, maar dat lijkt geen rol bij de crash te hebben gespeeld.

Uit het rapport rijst het beeld dat de twee piloten niet goed met elkaar communiceerden. Ze benaderden de landingsbaan niet goed en eigenlijk hadden ze een doorstart moeten maken, maar dat is er niet van gekomen. De onderzoekers denken dat zowel de piloot als de co-piloot niet vertrouwd waren met deze procedure. Afriqiyah zou daarop beter moeten trainen, zo luidt een van de 21 aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

De vliegers lijken te gestresst te zijn geweest om hun aandacht te houden bij elkaars handelingen, alle instrumenten in de cockpit en de informatie van de verkeerstoren. Ook hadden ze geen goed idee van de positie van het vliegtuig ten opzichte van de grond. Waarschijnlijk wisten ze niet of het toestel met de neus omhoog of juist omlaag stond. Die situatie kan ontstaan als er geen oriëntatiepunten buiten zichtbaar zijn.

Mogelijk ging het in de voorbereiding op de landing al mis. Volgens het rapport hebben de piloten niet de checklist doorgenomen, wat voor elke landing moet gebeuren.