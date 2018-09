Al 7 jaar loon voor geschorste ambtenaar

Een geschorste ambtenaar in België krijgt al 7 jaar gewoon zijn loon doorbetaald. Hij werd op non-actief gezet na een grapje over zijn chef. De doorbetaling is mogelijk omdat het juridisch onderzoek nog steeds niet is afgerond, meldde de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws donderdag. De ambtenaar uit Kaprijke (boven Gent) zou hebben ingebroken in een computer.