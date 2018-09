Omroep blundert met blinde topsporter

In de uitzending was een fragment te zien waarin Chamoun ondersteund door een vriend een restaurant verlaat. Voor het gemak was de blindegeleidestok van de sporter in de montage uit het beeld geknipt. Wie niet beter weet, dacht zodoende een van de besproken probleemdrinkers te zien.

Een kennis attendeerde Chamoun op de uitzending. Op zijn Facebook vaarde hij vervolgens flink uit tegen de programmamakers. ,,Wat een idioten. Ze moeten oppassen, want dit kan serieuze gevolgen hebben voor mijn imago en professionele sportcarrière.”

Omroep ABC heeft hem nu excuses aangeboden. Ook staat op de website een verklaring waarin het misverstand wordt rechtgezet.

Bekijk hierboven het bewuste (geluidloze) fragment.