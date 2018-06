Ara overleden na alternatieve behandeling

Karin Rijgwaart uit Oldenzaal heeft een jaar lang moeten knokken voor haar recht, maar is nu door het Veterinair Tuchtcollege in het gelijk gesteld. De Twentse heeft Rauna eigenhandig met de hand grootgebracht en was idolaat van haar troeteldier. Legde het volop in de watten en praatte ermee alsof het haar kind was. „Als ik ’s avonds naar bed ging wenste ik hem welterusten.”

Papegaaiendokter

Maar op een gegeven moment werd Rauna ziekelijk. „Verloor alle veertjes. Het is echter nog een hele toer een goede papegaaiendokter te vinden. Via internet kwam ik uiteindelijk uit in Hellendoorn. Deze mevrouw noemde zich papegaaiendokter en tegenwoordig ook ’holistisch’ dierenarts, daarmee duidend op de alternatieve geneeswijze die zij toepast.”

Maar al na twee sessies ging het mis. Rauna tuimelde bijna voorover van zijn stok, waarop Karin hem in een handdoek wikkelde. Al na vijf minuten stierf hij in haar armen. „Ik heb hem 51 weken mogen hebben.”

De Twentse trok aan de bel bij de dierenarts; en toen ze daar geen gehoor kreeg, diende ze een klacht in bij het Veterinair Tuchtcollege. „Ik heb sectie laten verrichten en daaruit bleek dat Rauna vermoedelijk is overleden doordat ze iets aan haar organen mankeerde. Zodoende vond ik dat er sprake was van een slechte diagnostiek. De arts zei onder meer: ‘Je vogel is ziek omdat jij in de stress zit’. Ja, ik dank je de koekoek. Er zullen heus nog wel meer mensen zijn die stress en een zieke vogel hebben. Hoeveel vogels moeten er dan nog van hun stok vallen?”

Berisping

In haar verweer stelde de dierenarts dat ze een combinatie had toegepast van zowel reguliere als alternatieve geneeswijzen. Het college oordeelde echter dat het alternatieve deel bij haar de overhand had gekregen. Zo had ze onder meer homeopathische druppels, colloïdaal zilverwater en wurzelkraft voorgeschreven. Het Tuchtcollege berispte de dierenarts.

De slepende gang naar het Tuchtcollege vindt Rijgaart de moeite waard. „Het heeft een jaar geduurd en ik moest ervoor naar Den Haag, maar dat heb ik er graag voor over. Onder meer omdat ik wil voorkomen dat er nog meer onschuldige slachtoffers vallen. Want na het overlijden van Rauna kwam ik via internet in contact met nog drie cliënten van deze arts van wie de papegaai was overleden.”

Holistisch dierenarts Marijke zegt op haar website te werken vanuit de visie dat een dier net als een mens als één geheel wordt beschouwd: „Net als een mens heeft ook een dier een ziel, geest en lichaam.” Ze reageert echter niet op verzoeken om commentaar te geven.