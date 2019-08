Arrestaties na overval op bestelbus

De verdachten zijn twee Amsterdammers (19 en 21 jaar) en een 18-jarige man uit Spijkenisse. De chauffeur was naar een adres gelokt om een pakketje af te leveren. Bij aankomst werd hij geslagen. De drie gingen ervandoor met de bus. Die is later elders gevonden.

Dankzij getuigen kon de politie de mannen uiteindelijk aanhouden in de Houtrijkstraat in Amsterdam. De drie zitten vast.