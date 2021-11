Ajax-file richting Duitsland: politie haalt supporters van de weg

Agenten pikken voetbalfans in de buurt van Babberich van de weg om hun auto op verboden spullen en middelen te controleren. Supporters wordt ook om hun wedstrijdkaartje gevraagd. Ook op andere plekken langs de grens is het druk op de weg.

Ajax speelt vanavond om 21.00 uur de belangrijke uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de poulefase van de Champions League. „Veel voetbalfans zijn daarom op weg naar Duitsland.”

Feyenoord

Donderdag wacht ook nog een andere Europese wedstrijd: die van Feyenoord tegen 1. FC Union Berlijn. De politie van Berlijn wil fans van Feyenoord en 1. FC Union Berlijn zoveel mogelijk scheiden in de aanloop naar het onderlinge duel van de clubs in de Conference League. Zo moeten gewelddadige confrontaties tussen supportersgroepen worden voorkomen.

Feyenoord verkocht ruim 5200 kaarten voor de uitwedstrijd in Berlijn. De Duitse politie verwacht dat veel fans van de Rotterdamse club zich voor de wedstrijd in het centrum van Berlijn verzamelen. Het is de bedoeling dat ze met de metro naar het Olympiastadion komen, waar het duel wordt gespeeld. Fans van Union Berlin worden opgeroepen om met de S-Bahn, een soort sneltram, te reizen. De politie denkt ook aan aparte looproutes voor fans van beide clubs in het centrum van de hoofdstad.