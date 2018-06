Wanneer stijgt de rente nou?

De rente op de tienjarige Duitse staatslening is zelfs gedaald is in 2013 en bedraagt nu 1.45%. Ik denk dat de rentestijging gaat inzetten als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn de verwachtingen ten aanzien van inflatie en het begrip veilige haven.

Om met het laatste te beginnen. Duitsland werd een veilige haven genoemd tijdens het hoogtepunt van de eurocrisis. Immers, mocht de euro uit elkaar vallen, krijg je als belegger sterke Duitse Marken terug. Daardoor parkeerden veel beleggers hun gelden in debiteuren uit Duitsland. Na de beroemde woorden van Draghi afgelopen zomer om de euro te redden, daalden de rentes op Zuid-Europese overheden. Daarentegen steeg de rente op de Duitse overheid nog niet. Dit interpreteer ik als teken dat beleggers inzien dat fundamenteel nog niets is opgelost in Europa en Duitsland zijn status als veilige haven nog niet kwijt is.

Doordat Duitsland als veilige haven wordt gezien, wordt het beloond door een lagere rentevergoeding dan normaliter te betalen. Naar mijn mening scheelt dit Duitsland één tot twee procent. Immers dat is doorgaans de marge wat een tien jarige staatslening rendeert boven de inflatie, zoals in onderstaand figuur wordt getoond.

Nul betekent dat de inflatie en het rentepercentage gelijk zijn. Vanaf het begin van het plaatje in 2006 rendeert de tien jaars Duitse staatslening dus één tot twee procent meer dan de Duitse inflatie. (Een bijzondere korte periode van deflatie in 2009 uitgezonderd)

Sinds de eurocrisis in 2011 losbarstte is de situatie omgedraaid en rendeert de tienjarige Duitse staatslening minder dan de Duitse inflatie. Dit verschil is nu 0.4%. Dus mocht de situatie ooit normaliseren en Duitsland zijn veilige havenstatus verliezen, dan kan de tienjarige Duitse rente op basis van de huidige inflatie stijgen naar tussen de 3 en 4%. Dat zou een koersverlies betekenen van 13 tot 20 euro op een tien jaars looptijd.

Maar zoals eerder gezegd is het probleem in Europa nog niet fundamenteel opgelost. Zoals de Italiaanse verkiezingen duidelijk hebben gemaakt door het beleid van bezuinigingen weg te stemmen. Daarnaast zijn de verwachtingen voor de inflatie 2013 in Duitsland een half procent lager dan de huidige 1.9%. Pas als aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de lange tienjaars Duitse rente hard stijgen.Erik Bakker is managing partner van OHV, een onafhankelijke financieel intermediair en vermogensbeheerder voor institutionele en particuliere klanten.