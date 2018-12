Nederland moet inhuldiging samen vieren

Iedereen kan het nieuwe koningspaar een toekomstvisie voor Nederland aan de hand doen onder het motto „mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning”.

De mooiste, gekste en beste ideeën worden gebundeld en in boekvorm aangeboden. Als het met de financiering rondkomt, krijgt ook elk huishouden in Nederland een exemplaar van de bundel. Een cadeau van en voor de koning eigenlijk, verduidelijkte comité-voorzitter Hans Wijers bij de presentatie van de plannen maandag in Den Haag.

Voor de basisschooljeugd ziet het comité graag dat op vrijdag 26 april Koningsspelen worden georganiseerd. Alle burgemeesters kunnen een brief verwachten, waarin wordt gevraagd mee te werken aan de invulling van dat voorstel. „Een gezond ontbijt, een dag lekker sporten, niet naar school hoeven. Dat is op zich al feest”, zei Wijers, die in elk geval al groen licht heeft gekregen van het ministerie van OCW.

Het comité biedt een helpende hand waar nodig, maar de organisatie is in handen van de scholen en gemeenten. „Ik kan me niet voorstellen dat een ambitieus schoolhoofd hieraan niet wil meewerken”, meende Wijers. Zijn comité werkt zonder budget, zo verduidelijkte hij tijdens de persbijeenkomst. „We doen een beroep op het bedrijfsleven en hebben al veel reacties gekregen om er een mooi maar sober feest van te maken.”

Op 30 april, de dag van de troonswisseling, moet er overal in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk ook - liefst op hetzelfde moment - worden gezongen en gedanst. Het comité zoekt artiesten om een Koningslied te componeren. „Het moet wel iedereen aanspreken en ook minder getalenteerde mensen zoals ik moeten er op kunnen dansen”, zei Wijers.

Het comité houdt zich niet bezig met de invulling van het dagprogramma in Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft daarbij het voortouw. Veel plaatselijke initiatieven hoeven ook niet onder de vlag van het comité te worden georganiseerd, al kunnen ze daar wel worden aangemeld, vertelde Wijers. „We ontwikkelen nog een soort keurmerk.”