Polderjihadi’s: ’We gingen daar alleen maar heen om koekjes te bakken’

Documentairemaker Sinan Can bij een massagraf van IS. Hij zag hoe slachtoffers werden herbegraven, zonder dat lichamen werden onderzocht. Ⓒ BNNVARA De Lokroep

Amsterdam - Nederland laat kansen lopen om in Syrië nog bruikbaar bewijs te vinden tegen ’onze’ IS’ers. Omdat de polderjihadisten zelf met stalen gezicht volhouden dat ze geen misdaden hebben begaan in het kalifaat, neemt het risico op halfzachte veroordelingen toe. Dat is de trieste slotsom van programmamaker Sinan Can, die een zoektocht ondernam langs de sporen van de polderjihadisten. „Ze hebben daar zogenaamd allemaal koekjes gebakken.”