Jongere moet 2500 euro betalen aan Haarlem voor opruiend bericht

De jongen in kwestie riep vorige week online op tot rellen. Van de gemeente moest hij het bericht verwijderen en mocht hij geen nieuwe opruiende berichten meer plaatsen. Ook moest hij zijn groepsaccount deleten waarin werd opgeroepen tot rellen.

Rellen

De jongere weigerde hieraan mee te werken, dus heeft burgemeester Jos Wienen hem vandaag een dwangsom van 2500 euro opgelegd. „Het online oproepen tot rellen zorgt voor onrust en kan leiden tot daadwerkelijke rellen op straat”, laat de burgemeester weten in een statement. „Om dit zo snel mogelijk de kop in te drukken, heb ik deze maatregel opgelegd.”

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat dit een van de eerste keren is dat Haarlem een dwangsom oplegt aan iemand die via de sociale media opruiende berichten verspreidt. „We hebben wel eerder een last onder dwangsom opgelegd, maar die persoon heeft het ook opgevolgd.” Dat gebeurde volgens haar ook onlangs. „Het is iets wat we steeds vaker zien.”