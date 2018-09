Raadslid ontkent kinderporno

Het bezitten van kinderporno is strafbaar. Daarbij gaat het er om dat iemand bewust de afbeeldingen binnenhaalt en op de computer laat staan. Wie per ongeluk beelden downloadt en die direct wist van de computer, is doorgaans niet strafbaar. De advocaat van Van Meurs wil eerst het dossier bestuderen voordat hij verdere uitspraken doet.

De 61-jarige Van Meurs is zich zelf dinsdag komen melden op het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. „Van Meurs zegt zelf dat hij niet opnieuw de fout in is gegaan. Hij is daar heel stellig in. Wat er wel aan de hand is zal bekeken moeten worden”, aldus de advocaat.

Van Meurs werd in september 2011 veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Daarbij moest hij zijn computers regelmatig laten controleren. Tijdens een van die controles is opnieuw kinderporno gevonden. Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.